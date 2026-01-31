31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

एक रात, तीन घर, 55 लाख की सेंध: रामपुर में चोरों का आतंक, CCTV में असलहों के साथ टहलते दिखे संदिग्ध

Rampur News: यूपी के रामपुर में एक ही रात चोरों ने तीन घरों को निशाना बनाकर नकद, सोना और चांदी पर हाथ साफ किया।

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Jan 31, 2026

rampur three houses theft 55 lakh cctv

रामपुर में चोरों का आतंक | Image Video Grab

55 Lakh Theft Rampur: रामपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गांव नानकार के मझरा वाला नगर में शुक्रवार रात चोरों ने ऐसा दुस्साहस दिखाया, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। पुलिस गश्त और सुरक्षा इंतजामों को खुली चुनौती देते हुए चोरों ने एक ही रात में तीन अलग-अलग घरों को निशाना बनाया।

इस वारदात में करीब 50 हजार रुपये नकद, 25 तोले से अधिक सोना और बड़ी मात्रा में चांदी समेत लगभग 55 लाख रुपये मूल्य का सामान चोरी कर लिया गया। घटना के बाद गांव में सन्नाटा और डर का माहौल छा गया, जबकि लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे।

दिल्ली में काम करने वाले कारीगर का घर बना निशाना

गांव निवासी खालिद पुत्र मोहम्मद अहमद, जो दिल्ली में रहकर पीओपी का काम करता है, शुक्रवार रात अपने घर से दूर था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने उसके घर के फाटक का ताला तोड़ा और भीतर घुस गए। अलमारी से 20 हजार रुपये नकद, लगभग 8 तोले सोने के आभूषण और चांदी की एक जोड़ी पाजेब चुरा ली गई। सुबह जब परिवार वालों ने घर का ताला टूटा और सामान बिखरा देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।

बंद मकान भी नहीं बचा

पहली वारदात के बाद चोरों का हौसला और बढ़ गया। उन्होंने गांव के ही नक्शे अली पुत्र अहमद शाह के बंद मकान को अपना अगला निशाना बनाया। यहां से चोर अलमारी में रखे 10 हजार रुपये नकद और करीब 5 तोले सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। लगातार हो रही चोरियों की खबर फैलते ही आस-पड़ोस के लोग एक-दूसरे के घरों की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन तब तक चोर काफी दूर निकल चुके थे।

तीसरी चोरी में भारी मात्रा में चांदी और सोना साफ

चोरों की तीसरी और सबसे बड़ी वारदात गांव के ही पीओपी कारीगर जाफर अली पुत्र इरशाद हुसैन के घर हुई। यहां ताले तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने 21 हजार रुपये नकद, करीब 12 तोले सोना और लगभग एक किलो चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। सुबह जब परिजनों ने देखा कि कमरों में सामान बिखरा पड़ा है और अलमारियां खाली हैं, तो गांव में चीख-पुकार मच गई। लोग दहशत में इधर-उधर भागते नजर आए।

असलहों के साथ CCTV में कैद

इस पूरी वारदात का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि चोर चोरी से पहले गली में असलहों के साथ चहल-कदमी करते हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए। इसके बावजूद, वे पूरी बेखौफी के साथ तीन-तीन घरों में सेंध लगाकर फरार हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर रात में गश्त और निगरानी मजबूत होती, तो शायद चोर इतने बड़े स्तर पर वारदात को अंजाम नहीं दे पाते।

जांच में जुटी पुलिस

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने और आसपास के इलाकों में पूछताछ करने की बात कही है। पीड़ित परिवारों ने थाने में तहरीर देकर जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं, गांव वालों में यह डर भी है कि कहीं यह मामला भी फाइलों में दबकर न रह जाए। फिलहाल पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग अपने घरों की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 08:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / एक रात, तीन घर, 55 लाख की सेंध: रामपुर में चोरों का आतंक, CCTV में असलहों के साथ टहलते दिखे संदिग्ध
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘अल फैजान मैदान में उतर चुका है, सुधर जाओ वर्ना….’ दुबई से आतंकी कनेक्शन?

gujarat stf investigating faizan salmani terrorist connections in dubai know update on case
रामपुर

‘जीप वाला जल्लाद’: तेज रफ्तार का कहर, ई-रिक्शा पलटा, चालक को बोनट पर घसीटा, वीडियो से मचा हड़कंप

rampur jeep hits erickshaw driver bonnet
रामपुर

पैगंबर अपमान के बदले की साजिश: गुजरात एटीएस ने फैजान को किया गिरफ्तार, आतंकी लिंक और हथियारों का खुलासा

faizan sheikh terror plot arrest gujarat
रामपुर

रामपुर में किन्नरों के दो गुटों में खूनी झड़प, बधाई के विवाद ने लिया हिंसक रूप, मचा हड़कंप

rampur kinnar group clash badhai dispute
रामपुर

सुहागरात पर पेट दर्द, सुबह गूंजी किलकारियां: रामपुर में शादी की पहली रात ही दुल्हन बनी मां, गांव में बंटी मिठाइयां

rampur suhagrat bride gives birth first night
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.