एक रात, तीन घर, 55 लाख की सेंध: रामपुर में चोरों का आतंक, CCTV में असलहों के साथ टहलते दिखे संदिग्ध

रामपुर में चोरों का आतंक | Image Video Grab
55 Lakh Theft Rampur: रामपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गांव नानकार के मझरा वाला नगर में शुक्रवार रात चोरों ने ऐसा दुस्साहस दिखाया, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। पुलिस गश्त और सुरक्षा इंतजामों को खुली चुनौती देते हुए चोरों ने एक ही रात में तीन अलग-अलग घरों को निशाना बनाया।
इस वारदात में करीब 50 हजार रुपये नकद, 25 तोले से अधिक सोना और बड़ी मात्रा में चांदी समेत लगभग 55 लाख रुपये मूल्य का सामान चोरी कर लिया गया। घटना के बाद गांव में सन्नाटा और डर का माहौल छा गया, जबकि लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे।
गांव निवासी खालिद पुत्र मोहम्मद अहमद, जो दिल्ली में रहकर पीओपी का काम करता है, शुक्रवार रात अपने घर से दूर था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने उसके घर के फाटक का ताला तोड़ा और भीतर घुस गए। अलमारी से 20 हजार रुपये नकद, लगभग 8 तोले सोने के आभूषण और चांदी की एक जोड़ी पाजेब चुरा ली गई। सुबह जब परिवार वालों ने घर का ताला टूटा और सामान बिखरा देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
पहली वारदात के बाद चोरों का हौसला और बढ़ गया। उन्होंने गांव के ही नक्शे अली पुत्र अहमद शाह के बंद मकान को अपना अगला निशाना बनाया। यहां से चोर अलमारी में रखे 10 हजार रुपये नकद और करीब 5 तोले सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। लगातार हो रही चोरियों की खबर फैलते ही आस-पड़ोस के लोग एक-दूसरे के घरों की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन तब तक चोर काफी दूर निकल चुके थे।
चोरों की तीसरी और सबसे बड़ी वारदात गांव के ही पीओपी कारीगर जाफर अली पुत्र इरशाद हुसैन के घर हुई। यहां ताले तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने 21 हजार रुपये नकद, करीब 12 तोले सोना और लगभग एक किलो चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। सुबह जब परिजनों ने देखा कि कमरों में सामान बिखरा पड़ा है और अलमारियां खाली हैं, तो गांव में चीख-पुकार मच गई। लोग दहशत में इधर-उधर भागते नजर आए।
इस पूरी वारदात का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि चोर चोरी से पहले गली में असलहों के साथ चहल-कदमी करते हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए। इसके बावजूद, वे पूरी बेखौफी के साथ तीन-तीन घरों में सेंध लगाकर फरार हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर रात में गश्त और निगरानी मजबूत होती, तो शायद चोर इतने बड़े स्तर पर वारदात को अंजाम नहीं दे पाते।
सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने और आसपास के इलाकों में पूछताछ करने की बात कही है। पीड़ित परिवारों ने थाने में तहरीर देकर जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं, गांव वालों में यह डर भी है कि कहीं यह मामला भी फाइलों में दबकर न रह जाए। फिलहाल पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग अपने घरों की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गए हैं।
