एक रात, तीन घर, 55 लाख की सेंध: रामपुर में चोरों का आतंक, CCTV में असलहों के साथ टहलते दिखे संदिग्ध

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने और आसपास के इलाकों में पूछताछ करने की बात कही है। पीड़ित परिवारों ने थाने में तहरीर देकर जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं, गांव वालों में यह डर भी है कि कहीं यह मामला भी फाइलों में दबकर न रह जाए। फिलहाल पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग अपने घरों की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गए हैं।