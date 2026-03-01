रामपुर में ‘आप’ का अनोखा विरोध: नाले की गैस से चूल्हा जलाने की कोशिश, क्या सच में सफल हुआ ‘मोदी मंत्र’?

बरेली गेट स्थित पार्टी कार्यालय पर जुटे कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में दिए गए "नाले की गैस" वाले सुझाव पर तंज कसते हुए एक प्रदर्शन किया। प्रदेश प्रवक्ता फैसल खां लाला और जिलाध्यक्ष अंसार अहमद के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने पास के एक नाले में पाइप डालकर उससे गैस चूल्हा जलाने का प्रयास किया। हालांकि, यह वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से सफल नहीं हो पाया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने इसके जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि सरकार के महंगाई कम करने के दावे और सुझाव धरातल पर उतने ही 'विफल' हैं जितना कि यह प्रयोग।