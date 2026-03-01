रामपुर में ‘आप’ का अनोखा विरोध: नाले की गैस से चूल्हा जलाने की कोशिश, क्या सच में सफल हुआ ‘मोदी मंत्र’?

रामपुर में 'आप' का अनोखा विरोध..
Gas Price Hike: उत्तर प्रदेश के रामपुर में शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस और व्यावसायिक सिलेंडरों की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महंगाई के इस दौर में सरकार की नीतियों पर कटाक्ष करने के लिए कार्यकर्ताओं ने एक बेहद अनूठा और प्रतीकात्मक तरीका अपनाया, जिसने शहर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
बरेली गेट स्थित पार्टी कार्यालय पर जुटे कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में दिए गए "नाले की गैस" वाले सुझाव पर तंज कसते हुए एक प्रदर्शन किया। प्रदेश प्रवक्ता फैसल खां लाला और जिलाध्यक्ष अंसार अहमद के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने पास के एक नाले में पाइप डालकर उससे गैस चूल्हा जलाने का प्रयास किया। हालांकि, यह वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से सफल नहीं हो पाया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने इसके जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि सरकार के महंगाई कम करने के दावे और सुझाव धरातल पर उतने ही 'विफल' हैं जितना कि यह प्रयोग।
प्रदर्शन में महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी भी काफी सक्रिय रही। बढ़ती कीमतों के कारण रसोई का बजट बिगड़ने से नाराज महिलाओं ने बरेली गेट पर ही लोहे के चूल्हे रखे और उनमें उपले जलाकर रोटियां सेंकी। महिलाओं का कहना था कि गैस सिलेंडर अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है और जनता को फिर से धुएं और लकड़ी के पुराने युग में धकेला जा रहा है। "महंगाई डायन" के नारों के साथ महिलाओं ने सरकार से तुरंत राहत की मांग की।
प्रदेश प्रवक्ता फैसल खां लाला ने संबोधन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से आ रहे चिंताजनक आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि घरेलू गैस में 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर में 120 रुपये की हालिया बढ़ोतरी ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने दावा किया कि मुंबई में लगभग 20 प्रतिशत होटल बंद हो चुके हैं, जबकि तमिलनाडु में 10 हजार से अधिक रेस्टोरेंट बंदी की कगार पर हैं। दिल्ली-एनसीआर और पंजाब में भी यही स्थिति छोटे फूड वेंडर्स और स्ट्रीट फूड स्टॉल्स के साथ बनी हुई है।
जिलाध्यक्ष अंसार अहमद ने दो टूक शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार को गैस सिलेंडरों के बढ़े हुए दाम तत्काल प्रभाव से वापस लेने चाहिए। उन्होंने मांग की कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को काबू में करने के लिए सरकार को एक ठोस और पारदर्शी नीति लानी चाहिए, ताकि आम जनता को रोजमर्रा की महंगाई से निजात मिल सके। फैसल खां लाला ने चेतावनी दी कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और जनता के हक की आवाज सड़क से लेकर सदन तक गूंजती रहेगी।
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