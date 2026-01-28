पैगंबर अपमान के बदले की साजिश: गुजरात एटीएस ने फैजान को किया गिरफ्तार, आतंकी लिंक और हथियारों का खुलासा

गुजरात एटीएस ने फैजान को किया गिरफ्तार..
Terror Plot Investigation: गुजरात एटीएस ने आतंक की एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए 22 वर्षीय फैजान शेख को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के गांव नरपतनगर दूंदावाला निवासी के रूप में हुई है। एटीएस के अनुसार, फैजान पर अलकायदा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से प्रेरित गतिविधियों में संलिप्त होने और उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। गिरफ्तारी खुफिया इनपुट के आधार पर की गई, जिसके बाद उससे पूछताछ का दायरा बढ़ाया गया है।
एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी ने बताया कि फैजान नवसारी में रहकर एक कपड़ा कंपनी में दर्जी का काम करता था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह पैगंबर मोहम्मद के कथित अपमान का बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर उन लोगों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था, जिन पर उसने आरोप लगाए थे। अधिकारियों के मुताबिक, इस साजिश को अंजाम देने के लिए उसने हथियारों की व्यवस्था भी की थी।
जांच एजेंसियों का दावा है कि फैजान पिछले छह से सात महीनों से एक वांछित आरोपी मोहम्मद अबू बकर के संपर्क में था। दोनों व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बातचीत करते थे। एजेंसियों के अनुसार, इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल जिहाद और सशस्त्र विद्रोह भड़काने से जुड़े कंटेंट साझा करने और विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा था।
एटीएस ने फैजान के मोबाइल फोन से 29 पन्नों की संदिग्ध साहित्य सामग्री, जिहाद भड़काने वाले वीडियो, आतंकी प्रचार से जुड़े ऑडियो और ऐसे फोटो बरामद किए हैं, जिनमें कुछ लोगों के चेहरों को घेरकर निशाना बनाते हुए दिखाया गया था। एक तस्वीर में लाल किले पर तिरंगे की जगह काला झंडा दर्शाया गया है, जिसे एजेंसियां देश विरोधी प्रतीकात्मक संदेश मान रही हैं।
जांच में यह भी सामने आया है कि फैजान ने करीब छह महीने पहले उत्तर प्रदेश में एक अज्ञात व्यक्ति से अवैध हथियार खरीदा था। उसके पास से एक पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। एटीएस ने उसके खिलाफ यूएपीए, बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़कर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।
गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही रामपुर पुलिस और खुफिया विभाग की टीम फैजान के घर पहुंची और उसकी मां तथा आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि फैजान के संपर्क में कौन-कौन लोग थे और क्या स्थानीय स्तर पर किसी तरह की मदद या समर्थन मिला था।
फैजान की मां फईम जहां ने कहा कि उनका बेटा निर्दोष है और गुजरात केवल काम करने गया था। उन्होंने बताया कि उनके पति शकील शादी-ब्याह में खाना बनाने का काम करते हैं, जबकि वह भैंस पालन कर दूध बेचकर परिवार का खर्च चलाती हैं। परिवार के पास करीब ढाई बीघा जमीन है। उनके चार बच्चे हैं, बड़ा बेटा अनस दुबई में हेयर सैलून में काम करता है, बेटी सानिया घर पर रहती है, फैजान दूसरा बेटा है और सबसे छोटा अयान कक्षा पांच में पढ़ता है।
मां के अनुसार, रविवार को फैक्ट्री मालिक का फोन आया था कि पुलिस ने कारखाने में छापा मारा और सभी कारीगरों को अपने साथ ले गई। अगले दिन जानकारी मिली कि फैजान को छोड़कर बाकी सभी कारीगरों को छोड़ दिया गया है। मंगलवार को फैजान ने मां से बात कर कहा कि वह ठीक है और जल्द बाहर आ जाएगा।
एसपी विद्यासागर मिश्र ने बताया कि जिले की खुफिया इकाई और पुलिस परिवार से जुड़ी जानकारी जुटा रही है। गुजरात पुलिस से अभी तक औपचारिक इनपुट नहीं मिला है। जैसे ही मुख्यालय से कोई जानकारी मांगी जाएगी, उसे उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी और सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जाएगी।
