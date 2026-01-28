पैगंबर अपमान के बदले की साजिश: गुजरात एटीएस ने फैजान को किया गिरफ्तार, आतंकी लिंक और हथियारों का खुलासा

Terror Plot Investigation: गुजरात एटीएस ने आतंक की एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए 22 वर्षीय फैजान शेख को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के गांव नरपतनगर दूंदावाला निवासी के रूप में हुई है। एटीएस के अनुसार, फैजान पर अलकायदा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से प्रेरित गतिविधियों में संलिप्त होने और उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। गिरफ्तारी खुफिया इनपुट के आधार पर की गई, जिसके बाद उससे पूछताछ का दायरा बढ़ाया गया है।