‘जीप वाला जल्लाद’: तेज रफ्तार का कहर, ई-रिक्शा पलटा, चालक को बोनट पर घसीटा, वीडियो से मचा हड़कंप

Jeep Hits Erickshaw Rampur: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के बिलासपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने राहगीरों को सहमा दिया। नगर के पटेल चौक के पास तेज रफ्तार से आ रही एक जीप ने सामने से आ रहे ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई-रिक्शा सड़क पर पलट गया। अचानक हुई इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे।