‘जीप वाला जल्लाद’: तेज रफ्तार का कहर, ई-रिक्शा पलटा, चालक को बोनट पर घसीटा, वीडियो से मचा हड़कंप

‘जीप वाला जल्लाद’: तेज रफ्तार का कहर | Image Video Grab
Jeep Hits Erickshaw Rampur: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के बिलासपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने राहगीरों को सहमा दिया। नगर के पटेल चौक के पास तेज रफ्तार से आ रही एक जीप ने सामने से आ रहे ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई-रिक्शा सड़क पर पलट गया। अचानक हुई इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद ई-रिक्शा चालक अपनी जान बचाने और जीप को रोकने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। इसी दौरान झटके से वह उछलकर जीप के बोनट पर जा गिरा। आरोप है कि इसके बावजूद जीप चालक ने वाहन नहीं रोका और कुछ दूरी तक ई-रिक्शा चालक को बोनट पर लटकाए हुए आगे बढ़ता रहा। यह दृश्य देखकर आसपास के मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया।
गुरुवार को इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे तेज रफ्तार जीप ई-रिक्शा से टकराती है और उसके बाद चालक को बोनट पर घसीटते हुए ले जाया जाता है। वायरल क्लिप ने न सिर्फ स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा बल्कि पुलिस प्रशासन को भी तत्काल कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया।
घटना के दौरान मौजूद लोगों ने शोर मचाया और जीप का पीछा किया। कुछ ही दूरी पर जाकर लोगों ने जीप को घेर लिया और चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की पहचान मनप्रीत सिंह, निवासी संत नगर कॉलोनी के रूप में की और उसे हिरासत में ले लिया।
कोतवाली प्रभारी बलवान सिंह ने बताया कि आरोपी जीप चालक को शांतिभंग की धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। वहीं, सीओ हर्षिता सिंह ने कहा कि वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है और पूरे मामले की गहन पड़ताल की जाएगी। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में गंभीर धाराएं बनती हैं तो आगे कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
