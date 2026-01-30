30 जनवरी 2026,

रामपुर

‘जीप वाला जल्लाद’: तेज रफ्तार का कहर, ई-रिक्शा पलटा, चालक को बोनट पर घसीटा, वीडियो से मचा हड़कंप

Rampur News: रामपुर के बिलासपुर में तेज रफ्तार जीप ने ई-रिक्शा को टक्कर मारकर पलटा दिया, जिसके बाद चालक बोनट पर घसीटा गया।

2 min read
रामपुर

image

Mohd Danish

Jan 30, 2026

rampur jeep hits erickshaw driver bonnet

‘जीप वाला जल्लाद’: तेज रफ्तार का कहर | Image Video Grab

Jeep Hits Erickshaw Rampur: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के बिलासपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने राहगीरों को सहमा दिया। नगर के पटेल चौक के पास तेज रफ्तार से आ रही एक जीप ने सामने से आ रहे ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई-रिक्शा सड़क पर पलट गया। अचानक हुई इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे।

बोनट पर घसीटा गया चालक

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद ई-रिक्शा चालक अपनी जान बचाने और जीप को रोकने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। इसी दौरान झटके से वह उछलकर जीप के बोनट पर जा गिरा। आरोप है कि इसके बावजूद जीप चालक ने वाहन नहीं रोका और कुछ दूरी तक ई-रिक्शा चालक को बोनट पर लटकाए हुए आगे बढ़ता रहा। यह दृश्य देखकर आसपास के मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

गुरुवार को इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे तेज रफ्तार जीप ई-रिक्शा से टकराती है और उसके बाद चालक को बोनट पर घसीटते हुए ले जाया जाता है। वायरल क्लिप ने न सिर्फ स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा बल्कि पुलिस प्रशासन को भी तत्काल कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया।

लोगों ने पकड़ा आरोपी

घटना के दौरान मौजूद लोगों ने शोर मचाया और जीप का पीछा किया। कुछ ही दूरी पर जाकर लोगों ने जीप को घेर लिया और चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की पहचान मनप्रीत सिंह, निवासी संत नगर कॉलोनी के रूप में की और उसे हिरासत में ले लिया।

पुलिस की कार्रवाई और बयान

कोतवाली प्रभारी बलवान सिंह ने बताया कि आरोपी जीप चालक को शांतिभंग की धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। वहीं, सीओ हर्षिता सिंह ने कहा कि वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है और पूरे मामले की गहन पड़ताल की जाएगी। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में गंभीर धाराएं बनती हैं तो आगे कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

30 Jan 2026 11:22 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / 'जीप वाला जल्लाद': तेज रफ्तार का कहर, ई-रिक्शा पलटा, चालक को बोनट पर घसीटा, वीडियो से मचा हड़कंप
रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पैगंबर अपमान के बदले की साजिश: गुजरात एटीएस ने फैजान को किया गिरफ्तार, आतंकी लिंक और हथियारों का खुलासा

faizan sheikh terror plot arrest gujarat
रामपुर

रामपुर में किन्नरों के दो गुटों में खूनी झड़प, बधाई के विवाद ने लिया हिंसक रूप, मचा हड़कंप

rampur kinnar group clash badhai dispute
रामपुर

सुहागरात पर पेट दर्द, सुबह गूंजी किलकारियां: रामपुर में शादी की पहली रात ही दुल्हन बनी मां, गांव में बंटी मिठाइयां

rampur suhagrat bride gives birth first night
रामपुर

तीन-तीन दिन पत्नियों के पास रहेगा पति, संडे को रहेगा वीकली ऑफ

रामपुर

आजम खान, अब्दुल्ला और तंजीन फातिमा का जौहर-ट्रस्ट से इस्तीफा, अब बहन संभालेंगी कमान

Azam Khan wife and son arms license cancelled
रामपुर
