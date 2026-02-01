रामपुर जेल में आजम खान से परिवार ने की खामोश मुलाकात, बदले तेवरों ने बढ़ाई सियासी हलचल

Azam abdullah family meeting rampur jail: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान से मिलने के लिए मंगलवार को उनके परिवार के सदस्य रामपुर जिला कारागार पहुंचे। आजम खान की पत्नी और बड़े बेटे अदीब आजम ने जेल में करीब एक घंटे तक दोनों से मुलाकात की। इस मुलाकात को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि परिवार लंबे समय से लगातार जेल में बंद नेताओं से संपर्क बनाए हुए है।