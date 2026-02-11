जिला पंचायत परिसर में दिनदहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या, अस्पताल में वकीलों का हंगामा और तोड़फोड़

उत्तर प्रदेश के रामपुर में बुधवार को जिला पंचायत परिसर में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक अधिवक्ता की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद जिला पंचायत परिसर में अफरा-तफरी मच गई। जिला अस्पताल पहुंचे वकीलों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। हालात को काबू में करने के लिए डीएम और एसपी समेत भारी पुलिस बल को मौके पर पहुंचना पड़ा।