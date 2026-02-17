17 फ़रवरी 2026,

रामपुर

रामपुर में प्रिंसिपल की ‘बैड टच’ वाली हरकत पर फूटा गुस्सा, स्कूल में घुसकर जमकर की कुटाई; पुलिस ने दबोचा

Rampur News: यूपी के रामपुर में बच्चों से बैड टच और छेड़छाड़ के गंभीर आरोपों के बाद गुस्साए अभिभावकों ने आरोपी प्रिंसिपल की पिटाई कर दी।

रामपुर

image

Mohd Danish

Feb 17, 2026

rampur school principal pocso arrest

रामपुर में प्रिंसिपल की 'बैड टच' वाली हरकत पर फूटा गुस्सा...

School Principal Pocso Arrest Rampur: रामपुर जिले के बिलासपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खूंटाखेड़ा गांव स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल में एक बेहद शर्मनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्र-छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और बैड टच करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित बच्चों की शिकायत के बाद अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने स्कूल पहुंचकर आरोपी प्रिंसिपल की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई।

सजा के नाम पर करता था गलत हरकत

आरोप है कि प्रिंसिपल बच्चों को अनुशासन के नाम पर कमरे में बंद कर देता था और उनके साथ अश्लील हरकतें करता था। बच्चे विरोध करते तो उन्हें पीटा जाता और धमकाया जाता था। डर के कारण कई छात्र-छात्राओं ने स्कूल जाना तक बंद कर दिया था। परिजन जब तक सच्चाई जान पाते, तब तक बच्चों पर मानसिक आघात पड़ चुका था।

शिकायत के बाद भी नहीं बदली हरकतें

बताया गया कि कुछ दिन पहले भी अभिभावकों ने स्कूल जाकर प्रिंसिपल की शिकायत की थी। उस समय आरोपी ने माफी मांग ली थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी हरकतें नहीं रुकीं। शनिवार को फिर से कुछ छात्राओं के साथ बैड टच की घटना हुई, जिसके बाद पीड़ित बच्चों ने घर जाकर पूरी बात अपने परिजनों को बताई।

गुस्साए अभिभावकों का स्कूल में हंगामा

सोमवार को बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचे और आरोपी से जवाब-तलब करने लगे। आरोप है कि इस दौरान प्रिंसिपल नशे की हालत में था और अभिभावकों से बदतमीजी करने लगा। इससे नाराज होकर लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने आरोपी की पिटाई कर दी। स्कूल परिसर में करीब दो घंटे तक हंगामा चलता रहा।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाले हालात

हंगामे की सूचना मिलने पर बिलासपुर थानाध्यक्ष अर्जुन त्यागी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने किसी तरह भीड़ को शांत कराया और आरोपी प्रिंसिपल को सुरक्षित स्कूल से बाहर निकालकर थाने ले गई। इस दौरान स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जब्त कर ली गई।

पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज, आरोपी जेल भेजा गया

अभिभावकों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और अन्य पीड़ित बच्चों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं।

बच्चों ने बताई आपबीती

तीन छात्रों ने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। 6 साल के एक छात्र ने बताया कि परीक्षा के दौरान उसे गलत तरीके से छुआ गया। 12 साल के छात्र ने बताया कि ऑफिस में बुलाकर उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ गया। वहीं 10 साल के बच्चे ने कहा कि गलती होने पर सजा के नाम पर आरोपी उनके साथ अश्लील हरकत करता था और विरोध करने पर मारता-पीटता था।

केरल का रहने वाला है आरोपी प्रिंसिपल

आरोपी प्रिंसिपल मूल रूप से केरल का रहने वाला बताया जा रहा है और साल 2020 से रामपुर के इस स्कूल में नियुक्त था। अभिभावकों का आरोप है कि वह अक्सर शराब के नशे में स्कूल आता था और क्लासरूम में घूमता रहता था। बच्चों को डराकर वह अपनी दरिंदगी को अंजाम देता था।

पुलिस ने जांच की तेज

एएसपी अनुराग सिंह ने बताया कि बच्चों के साथ अश्लील हरकतों के आरोपों को गंभीरता से लिया गया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और स्कूल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जाएगी। पुलिस का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 05:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / रामपुर में प्रिंसिपल की ‘बैड टच’ वाली हरकत पर फूटा गुस्सा, स्कूल में घुसकर जमकर की कुटाई; पुलिस ने दबोचा

