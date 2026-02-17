रामपुर में प्रिंसिपल की ‘बैड टच’ वाली हरकत पर फूटा गुस्सा, स्कूल में घुसकर जमकर की कुटाई; पुलिस ने दबोचा

School Principal Pocso Arrest Rampur: रामपुर जिले के बिलासपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खूंटाखेड़ा गांव स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल में एक बेहद शर्मनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्र-छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और बैड टच करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित बच्चों की शिकायत के बाद अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने स्कूल पहुंचकर आरोपी प्रिंसिपल की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई।