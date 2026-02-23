UP News: एडमिट कार्ड जेब में ही रह गया… बोर्ड परीक्षा देने जा रहे 3 छात्रों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

हादसे की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी ने रामपुर के जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राहत कार्यों में तेजी लाई गई है। अधिकारियों को स्पष्ट कहा गया है कि वे परिजनों से संपर्क कर उन्हें ढांढस बंधाएं और पोस्टमार्टम व अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को बिना किसी विलंब के पूरा कराएं। साथ ही फरार ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जांच कर रही है।