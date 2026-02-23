23 फ़रवरी 2026,

रामपुर

UP News: एडमिट कार्ड जेब में ही रह गया… बोर्ड परीक्षा देने जा रहे 3 छात्रों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

रामपुर में हाईस्कूल की परीक्षा देने जा रहे 3 छात्रों की ट्रैक्टर की टक्कर से मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए अधिकारियों को राहत कार्य और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Namrata Tiwary

Feb 23, 2026

accident

प्रतीकात्मक तस्वीर - एआइ

UP News: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में आज एक अत्यंत हृदय विदारक घटना घटी। हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे तीन छात्रों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने उच्च अधिकारियों को मौके पर पहुंचने और पीड़ित परिवारों की हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए हैं।

काल बनकर आई ट्रैक्टर-ट्रॉली

यह हादसा रामपुर के थाना टांडा के सरकथल गांव के पास हुआ। तीनों छात्र एक ही बाइक पर सवार होकर हाईस्कूल की परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि तीनों छात्रों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आरोपी चालक घटना के बाद वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

मुख्यमंत्री योगी ने व्यक्त की संवेदना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर के थाना टांडा क्षेत्र में हुए इस सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने आधिकारिक माध्यमों से मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि "छात्रों का इस तरह असमय जाना अत्यंत कष्टदायक है। सरकार इस दुख की घड़ी में परिजनों के साथ खड़ी है।" उन्होंने प्रशासन को निर्देशित किया है कि इस मामले में त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

अधिकारियों को मौके पर पहुंचने का आदेश

हादसे की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी ने रामपुर के जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राहत कार्यों में तेजी लाई गई है। अधिकारियों को स्पष्ट कहा गया है कि वे परिजनों से संपर्क कर उन्हें ढांढस बंधाएं और पोस्टमार्टम व अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को बिना किसी विलंब के पूरा कराएं। साथ ही फरार ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जांच कर रही है।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल


जिन घरों से सुबह बच्चों को तिलक लगाकर परीक्षा देने भेजा गया था वहां अब चीख-पुकार मची हुई है। गांव के लोगों में इस हादसे को लेकर भारी आक्रोश और दुख है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन मुआवजे और अन्य सहायता प्रक्रियाओं पर भी विचार कर रहा है ताकि पीड़ित परिवारों को कुछ संबल मिल सके।

