रात के सन्नाटे में हुई खौफनाक वारदात: रामपुर में अवैध संबंधों के शक में मामा ने भांजे की गला रेतकर कर दी हत्या

Uncle kills nephew Rampur: रामपुर जिले के स्वार थाना क्षेत्र के खौद कला गांव में मंगलवार रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गांव निवासी 28 वर्षीय आकिल घर में अकेला सो रहा था, तभी रिश्ते के चचेरे मामा नसीम उर्फ भूरा ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने लोहे की दरांती से आकिल का गला रेत दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अचानक हुई इस निर्मम हत्या से पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग सहमे नजर आए।