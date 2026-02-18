रात के सन्नाटे में हुई खौफनाक वारदात: रामपुर में अवैध संबंधों के शक में मामा ने भांजे की गला रेतकर कर दी हत्या

रात के सन्नाटे में हुई खौफनाक वारदात | Image Source - Pexels
Uncle kills nephew Rampur: रामपुर जिले के स्वार थाना क्षेत्र के खौद कला गांव में मंगलवार रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गांव निवासी 28 वर्षीय आकिल घर में अकेला सो रहा था, तभी रिश्ते के चचेरे मामा नसीम उर्फ भूरा ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने लोहे की दरांती से आकिल का गला रेत दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अचानक हुई इस निर्मम हत्या से पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग सहमे नजर आए।
पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की वजह पारिवारिक विवाद और अवैध संबंधों का शक था। मृतक आकिल को संदेह था कि उसके मामा नसीम के उसकी पत्नी शाइस्ता से अवैध संबंध हैं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले भी कहासुनी हो चुकी थी। आकिल ने इन संबंधों का खुलकर विरोध किया था, जिससे आरोपी नसीम में रंजिश और गुस्सा बढ़ता चला गया। बताया जा रहा है कि इसी रंजिश के चलते नसीम ने आकिल को रास्ते से हटाने की साजिश रची।
घटना के समय मृतक की पत्नी शाइस्ता अपने मायके में रह रही थी। परिजनों के मुताबिक आकिल की कथित गलत गतिविधियों और आपसी विवादों से परेशान होकर शाइस्ता पहले ही पति को छोड़कर मायके चली गई थी। इसी दौरान नसीम और शाइस्ता के बीच अवैध संबंध होने की चर्चा गांव में फैलने लगी थी। आकिल को जब इसकी भनक लगी तो उसने इसका कड़ा विरोध किया, जो अंततः उसकी हत्या का कारण बन गया।
पुलिस का कहना है कि वारदात पूरी तरह से योजनाबद्ध लग रही है। आरोपी नसीम को पता था कि आकिल रात में घर में अकेला सोता है। इसी का फायदा उठाकर वह देर रात घर में घुसा और दरांती से उसका गला रेत दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया।
स्वार कोतवाली पुलिस ने आरोपी नसीम उर्फ भूरा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे हत्या की पूरी योजना और अवैध संबंधों के पहलू को लेकर गहन पूछताछ कर रही है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल करने के संकेत दिए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा करते हुए चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
जांच के दौरान मृतक आकिल का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। उसके खिलाफ थाना टांडा के अलावा उत्तराखंड के रुद्रपुर और हल्द्वानी में चोरी के कई मुकदमे दर्ज थे। वह पूर्व में कई बार जेल भी जा चुका था। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस हत्या का सीधा संबंध अवैध संबंधों के विवाद से ही जुड़ा हुआ है।
इस निर्मम हत्या के बाद खौद कला गांव में मातम और दहशत का माहौल है। लोग रिश्तों के इस खूनी अंत से स्तब्ध हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पारिवारिक विवाद और अवैध संबंधों ने एक युवक की जान ले ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है और मामले की हर पहलू से जांच जारी है।
