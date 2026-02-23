बीजेपी में शोक की लहर: रामपुर में पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश मिश्रा का निधन, दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि

रामपुर में पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश मिश्रा का निधन..
Rakesh mishra passes away bjp rampur: उत्तर प्रदेश की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूती देने वाले कद्दावर नेता व पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश मिश्रा का सोमवार सुबह आकस्मिक निधन हो गया। इस खबर के फैलते ही पूरे जनपद में शोक की लहर दौड़ गई। उनके आवास पर सुबह से ही अंतिम दर्शन के लिए समर्थकों, स्थानीय निवासियों और राजनीतिक हस्तियों का तांता लगा रहा। हर किसी की आंखें नम थीं और माहौल गमगीन था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राकेश मिश्रा के निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हुए इसे अपनी व्यक्तिगत क्षति करार दिया। उन्होंने कहा कि राकेश मिश्रा न केवल एक निष्ठावान कार्यकर्ता थे, बल्कि समाज के प्रति समर्पित एक बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी भी थे। उनके साथ बिताए गए पल और संगठन के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता।
उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने भी उनके निधन को पार्टी और समाज के लिए एक ऐसी क्षति बताया जिसकी भरपाई संभव नहीं है। वहीं, नगर विधायक आकाश सक्सेना ने उन्हें याद करते हुए कहा कि राकेश जी ने हमेशा कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और संगठन के हित को सर्वोपरि रखा। उनके सरल स्वभाव और मदद करने की भावना ने उन्हें जनता के बीच बेहद लोकप्रिय बनाया था।
पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना ने राकेश मिश्रा और उनके परिवार के योगदान पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उनका परिवार दशकों से जनसंघ की विचारधारा से जुड़ा रहा है। उनके पिता ने जिस मशाल को जलाया था, उसे राकेश मिश्रा ने पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाया। रामपुर में भाजपा को शून्य से शिखर तक पहुँचाने और स्थापित करने में उनका संघर्ष अतुलनीय रहा है।
राकेश मिश्रा केवल एक नेता नहीं बल्कि वैचारिक क्रांति के सिपाही थे। उन्होंने वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की ऐतिहासिक रथ यात्रा सहित पार्टी के कई बड़े आंदोलनों में न केवल हिस्सा लिया, बल्कि रामपुर में उनका नेतृत्व भी किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ख्याली राम लोधी और भाजपा नेता भारत भूषण गुप्ता सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
