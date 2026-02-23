23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

बीजेपी में शोक की लहर: रामपुर में पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश मिश्रा का निधन, दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि

Rampur News: रामपुर भाजपा के वरिष्ठ स्तंभ और पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश मिश्रा का सोमवार को निधन हो गया।

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Feb 23, 2026

rakesh mishra bjp rampur leader passes away

रामपुर में पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश मिश्रा का निधन..

Rakesh mishra passes away bjp rampur: उत्तर प्रदेश की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूती देने वाले कद्दावर नेता व पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश मिश्रा का सोमवार सुबह आकस्मिक निधन हो गया। इस खबर के फैलते ही पूरे जनपद में शोक की लहर दौड़ गई। उनके आवास पर सुबह से ही अंतिम दर्शन के लिए समर्थकों, स्थानीय निवासियों और राजनीतिक हस्तियों का तांता लगा रहा। हर किसी की आंखें नम थीं और माहौल गमगीन था।

वरिष्ठ नेताओं ने साझा किया गहरा व्यक्तिगत जुड़ाव

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राकेश मिश्रा के निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हुए इसे अपनी व्यक्तिगत क्षति करार दिया। उन्होंने कहा कि राकेश मिश्रा न केवल एक निष्ठावान कार्यकर्ता थे, बल्कि समाज के प्रति समर्पित एक बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी भी थे। उनके साथ बिताए गए पल और संगठन के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

सत्ता और संगठन की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि

उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने भी उनके निधन को पार्टी और समाज के लिए एक ऐसी क्षति बताया जिसकी भरपाई संभव नहीं है। वहीं, नगर विधायक आकाश सक्सेना ने उन्हें याद करते हुए कहा कि राकेश जी ने हमेशा कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और संगठन के हित को सर्वोपरि रखा। उनके सरल स्वभाव और मदद करने की भावना ने उन्हें जनता के बीच बेहद लोकप्रिय बनाया था।

जनसंघ से भाजपा तक: एक गौरवशाली विरासत का अंत

पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना ने राकेश मिश्रा और उनके परिवार के योगदान पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उनका परिवार दशकों से जनसंघ की विचारधारा से जुड़ा रहा है। उनके पिता ने जिस मशाल को जलाया था, उसे राकेश मिश्रा ने पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाया। रामपुर में भाजपा को शून्य से शिखर तक पहुँचाने और स्थापित करने में उनका संघर्ष अतुलनीय रहा है।

ऐतिहासिक आंदोलनों के साक्षी और सक्रिय सारथी

राकेश मिश्रा केवल एक नेता नहीं बल्कि वैचारिक क्रांति के सिपाही थे। उन्होंने वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की ऐतिहासिक रथ यात्रा सहित पार्टी के कई बड़े आंदोलनों में न केवल हिस्सा लिया, बल्कि रामपुर में उनका नेतृत्व भी किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ख्याली राम लोधी और भाजपा नेता भारत भूषण गुप्ता सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 05:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / बीजेपी में शोक की लहर: रामपुर में पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश मिश्रा का निधन, दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP News: एडमिट कार्ड जेब में ही रह गया… बोर्ड परीक्षा देने जा रहे 3 छात्रों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

accident
रामपुर

रात के सन्नाटे में हुई खौफनाक वारदात: रामपुर में अवैध संबंधों के शक में मामा ने भांजे की गला रेतकर कर दी हत्या

rampur uncle kills nephew illicit affair
रामपुर

Haj Yatra 2026: बुजुर्ग हज यात्रियों की सेहत का खास ख्याल, रामपुर में टीकाकरण पूरा; अब उड़ान का इंतजार

Haj Yatra 2026 ramapur vaccination update
रामपुर

राहुल रॉय और अली खान ने सम्मानित की प्रदेश की प्रतिभाएं, भव्य आयोजन में बॉलीवुड हस्तियों ने बिखेरे जलवे

up gaurav award show rampur bollywood
रामपुर

रामपुर में प्रिंसिपल की ‘बैड टच’ वाली हरकत पर फूटा गुस्सा, स्कूल में घुसकर जमकर की कुटाई; पुलिस ने दबोचा

rampur school principal pocso arrest
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.