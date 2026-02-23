बीजेपी में शोक की लहर: रामपुर में पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश मिश्रा का निधन, दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि

Rakesh mishra passes away bjp rampur: उत्तर प्रदेश की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूती देने वाले कद्दावर नेता व पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश मिश्रा का सोमवार सुबह आकस्मिक निधन हो गया। इस खबर के फैलते ही पूरे जनपद में शोक की लहर दौड़ गई। उनके आवास पर सुबह से ही अंतिम दर्शन के लिए समर्थकों, स्थानीय निवासियों और राजनीतिक हस्तियों का तांता लगा रहा। हर किसी की आंखें नम थीं और माहौल गमगीन था।