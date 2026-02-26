Rampur: डंपर की टक्कर से चलती कार बनी आग का गोला, मां-बेटे की जिंदा जलकर मौत; परिवार पर टूटा कहर

Rampur car fire accident: बुधवार रात नैनीताल से घूमकर लौट रहे दान सिंह अपने परिवार के साथ मिलक स्थित बेहटरा गांव जा रहे थे। जैसे ही उनकी स्विफ्ट कार काशीपुर क्षेत्र के पास पहुंची, सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने कार को साइड से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ ही पलों में खुशियों से भरा सफर मातम में बदल गया।