Rampur: डंपर की टक्कर से चलती कार बनी आग का गोला, मां-बेटे की जिंदा जलकर मौत; परिवार पर टूटा कहर

Rampur: डंपर की टक्कर से चलती कार बनी आग का गोला..
Rampur car fire accident: बुधवार रात नैनीताल से घूमकर लौट रहे दान सिंह अपने परिवार के साथ मिलक स्थित बेहटरा गांव जा रहे थे। जैसे ही उनकी स्विफ्ट कार काशीपुर क्षेत्र के पास पहुंची, सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने कार को साइड से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ ही पलों में खुशियों से भरा सफर मातम में बदल गया।
आग लगते ही दान सिंह, उनकी पत्नी लता सिंह और चाचा रवि किसी तरह जान बचाकर कार से बाहर कूद गए। बाहर निकलने के कुछ ही सेकंड बाद उन्हें एहसास हुआ कि दो साल का बेटा लड्डू कार के अंदर ही फंसा रह गया है। यह एहसास होते ही वहां चीख-पुकार मच गई। परंतु तब तक आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि बच्चे तक पहुंचना किसी के लिए संभव नहीं रहा।
अपने बच्चे को आग में फंसा देख मां लता सिंह बदहवास होकर कार की ओर लपकीं। उन्होंने बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज लपटों की चपेट में आकर वह खुद बुरी तरह झुलस गईं। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह उन्हें बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें बरेली रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।
हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पास के पेट्रोल पंप से अग्निशमन यंत्र मंगाकर आग बुझाने की कोशिश की गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक मासूम बच्चे की मौत हो चुकी थी और मां गंभीर रूप से झुलस चुकी थीं।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार लता सिंह उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में महिला सिपाही के पद पर तैनात थीं। छुट्टी लेकर वह अपने गांव आई हुई थीं और परिवार के साथ नैनीताल घूमने गई थीं। किसी ने नहीं सोचा था कि यह यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा बन जाएगी।
घायल रवि ठाकुर ने बताया कि लौटते समय काशीपुर गांव से पहले कार का पेट्रोल खत्म हो गया था, जिसके बाद कार को सीएनजी पर चलाया जा रहा था। डंपर की टक्कर के बाद कार के पेट्रोल टैंक में आग लग गई, जिससे आग तेजी से फैल गई और चंद सेकंड में पूरी कार धू-धू कर जल उठी।
परिवार के मुताबिक दान सिंह ने यह स्विफ्ट कार महज दो सप्ताह पहले ही खरीदी थी। नई कार से परिवार घूमने गया था, लेकिन वही कार इस दर्दनाक हादसे का कारण बन गई। हादसे के बाद कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई।
हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डंपर और चालक की तलाश शुरू कर दी है। घटनास्थल पर काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। लोगों में चालक के फरार होने को लेकर आक्रोश देखा गया।
ग्रामीणों के अनुसार दान सिंह के जीवन में यह दूसरा बड़ा हादसा है। करीब चार साल पहले एक सड़क हादसे में उनकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी। अब दूसरी पत्नी और मासूम बेटे की मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। गांव में मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। साथ ही वाहन की तकनीकी जांच भी की जाएगी कि आग कैसे इतनी तेजी से फैली।
रामपुर
उत्तर प्रदेश
