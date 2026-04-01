रामपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: 150 ग्राम अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार, नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस

रामपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई | Image - FB/@/RampurPolice
Opium Smuggler Arrested: रामपुर के खजुरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक युवक को अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में आरोपी के पास से 150 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान अहरो तिराहा के पास एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में खड़ा दिखाई दिया। पुलिस को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिसके बाद उसे रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके पास से 150 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई, जिससे मौके पर ही उसे हिरासत में ले लिया गया।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपनी पहचान अरवाज पुत्र सादिक, निवासी मोहल्ला शेरनगर, कस्बा एवं थाना बहेड़ी, जनपद बरेली के रूप में बताई। पुलिस ने बरामदगी के आधार पर थाना खजुरिया में मु0अ0सं0 42/2026 के तहत धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
प्रारंभिक जांच में यह मामला नशे के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी को अफीम कहां से प्राप्त होती थी और वह किन-किन लोगों तक इसकी सप्लाई करता था। साथ ही, इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य संदिग्ध लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और उसके संपर्कों की भी गहराई से पड़ताल की जाएगी। यह जानने की कोशिश की जा रही है कि वह कब से इस अवैध कारोबार में सक्रिय था और किन-किन क्षेत्रों में उसकी पहुंच थी। इसके आधार पर पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा।
अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर इस मामले में कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है और पुलिस टीम पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, ताकि नशे के इस अवैध धंधे पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।
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