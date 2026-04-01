रामपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: 150 ग्राम अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार, नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान अहरो तिराहा के पास एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में खड़ा दिखाई दिया। पुलिस को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिसके बाद उसे रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके पास से 150 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई, जिससे मौके पर ही उसे हिरासत में ले लिया गया।