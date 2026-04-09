रामपुर CHC विवाद: विधायक की जगह बेटे का निरीक्षण, अधीक्षक की कुर्सी पर बैठकर दिए निर्देश, जांच तेज

MLA son inspection CHC controversy: रामपुर जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के निरीक्षण को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। अपना दल (एस) के विधायक शफीक अहमद अंसारी के बेटे उमैर अंसारी द्वारा अस्पताल का निरीक्षण करने और अधिकारियों को निर्देश देने का मामला तूल पकड़ चुका है। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है।