7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

रामपुर में शारीरिक संबंध बनाते समय शराबी पति ने कर दी पत्नी की हत्या, बेड पर नग्न पड़ा मिला शिक्षिका का शव

Rampur Teacher Murder : रामपुर की शिव विहार कॉलोनी में सहायक अध्यापिका एकता चौधरी की उनके पति राहुल ने गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को मेरठ से गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Apr 07, 2026

रामपुर में पति ने कर दी पत्नी की हत्या, PC- Gemini

रामपुर के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के शिव विहार कॉलोनी में एक परिषदीय स्कूल की शिक्षिका की गला घोंटकर हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी पति को मेरठ के नशा मुक्ति केंद्र से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि रविवार रात शारीरिक संबंध बनाने के दौरान हुई कहासुनी में गुस्सा आ गया और उसने पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वह शव को बेड पर नग्न अवस्था में छोड़कर फरार हो गया था।

मृतका की पहचान एकता चौधरी उर्फ पूजा (35 वर्ष) के रूप में हुई है। वे मूल रूप से मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के भैंसी गांव की रहने वाली थीं और रामपुर के चमरौवा ब्लॉक के परिषदीय स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात थीं। उनका पति राहुल चौधरी मेरठ जिले के मवाना तहसील के गढ़ीना गांव का निवासी है। दोनों करीब दो साल से रामपुर के शिव विहार कॉलोनी में किराए पर रह रहे थे।

दूधवाले ने देखा नग्न बेड पर पड़ा शव

रविवार रात शारीरिक संबंध बनाने के दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई। राहुल ने गुस्से में आकर पत्नी का गला दबा दिया। हत्या के बाद कमरा खुला छोड़कर वह फरार हो गया। सोमवार सुबह दूधवाला जब दूध देने पहुंचा तो दरवाजा खुला देखकर अंदर गया और नग्न अवस्था में बेड पर पड़ा शव देखकर मकान मालिक को सूचना दी।

हत्या और दहेज प्रताड़ना का केस

मृतका के मायके वालों ने दहेज की मांग और शराब पीने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। मृतका की बहन निधि ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसमें दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया गया। पुलिस ने पति राहुल चौधरी और देवर गौरव कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया।

पोस्टमार्टम में गला घुटने से मौत की पुष्टि

एसपी सोमेंद्र मीणा के निर्देश पर मामले की जांच सीओ सिटी जितेंद्र कुमार को सौंपी गई। एएसपी अनुराग सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घुटने से मौत की पुष्टि हुई। आरोपी राहुल ने पूछताछ में पूरा घटनाक्रम कबूल लिया। वह हत्या के बाद मेरठ के नशा मुक्ति केंद्र में छिप गया था।

सिविल लाइंस थाना प्रभारी ओंकार सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। देवर गौरव कुमार की तलाश जारी है।

पुलिस के अनुसार राहुल शराब का आदी था और लगातार दहेज की मांग करता था। इससे घर में रोज विवाद होता था। दंपति का एक 5 वर्षीय बेटा आदित्य भी है। मामला अब जांच के अंतिम चरण में है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है।

ये भी पढ़ें

बुरे दिन जाने वाले हैं! अखिलेश बोले- सपा सरकार से अभी भी 22 हजार कम है शिक्षामित्रों का वेतन
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Apr 2026 09:09 pm

Published on:

07 Apr 2026 09:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / रामपुर में शारीरिक संबंध बनाते समय शराबी पति ने कर दी पत्नी की हत्या, बेड पर नग्न पड़ा मिला शिक्षिका का शव

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पहले डंपर से कराई टक्कर फिर जला दी कार…हथौड़ी से कूचा सिपाही पत्नी और बेटे का सिर, ऐसे खुला राज

रामपुर

5वीं पास विधायक पुत्र ने अधीक्षक की कुर्सी पर बैठकर सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया, डॉक्टरों को लगाई फटकार!

रामपुर

रामपुर में एसपी आवास के पास चेन स्नेचिंग, फिर जो हुआ… थर-थर कांप उठा बदमाश!

ramapur chain snatching police arrest
रामपुर

रामपुर में भाजपा का 47वां स्थापना दिवस: नकवी बोले- देशहित सर्वोपरि, कार्यकर्ताओं में जोश का संचार

ramapur bjp 47th anniversary
रामपुर

श्रावस्ती में तैनात सिपाही और उसके बेटे की दुर्घटना में नहीं हुई मौत.. पति ने क्लेम की लालच में पत्नी और बेटे को जिंदा जलाया

पुलिस टीम के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी फोटो सोर्स विभाग
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.