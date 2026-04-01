रामपुर में शारीरिक संबंध बनाते समय शराबी पति ने कर दी पत्नी की हत्या, बेड पर नग्न पड़ा मिला शिक्षिका का शव

रामपुर के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के शिव विहार कॉलोनी में एक परिषदीय स्कूल की शिक्षिका की गला घोंटकर हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी पति को मेरठ के नशा मुक्ति केंद्र से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि रविवार रात शारीरिक संबंध बनाने के दौरान हुई कहासुनी में गुस्सा आ गया और उसने पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वह शव को बेड पर नग्न अवस्था में छोड़कर फरार हो गया था।