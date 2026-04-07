पहले डंपर से कराई टक्कर फिर जला दी कार…हथौड़ी से कूचा सिपाही पत्नी और बेटे का सिर, ऐसे खुला राज

मामला रामपुर की मिलक कोतवाली क्षेत्र का है। ग्राम बेहतरा निवासी दान सिंह ने सीतापुर की रहने वाली लता सिंह से लव-मैरिज की थी। लता यूपी पुलिस में सिपाही थी। लता दान सिंह से सीतापुर में रहने के लिए दबाव बनाती। लता ने सीतापुर में जमीन भी देख रखी थी। लेकिन, दान सिंह तो लता के साथ रहना ही नहीं चाह रहा था। वह तो लता को रास्ते से हटाना चाह रहा था और उसका बीमा क्लेम हड़पना चाह रहा था। दान सिंह को एक शक और था कि उसकी पत्नी का किसी सिपाही के साथ अफेयर है।