आजम खान-अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड केस में सुनवाई तेज, अभियोजन की बहस पूरी; इस दिन होगी अंतिम दलील

Azam Abdullah Pan Card Case: रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से जुड़े चर्चित दो पैन कार्ड मामले में मंगलवार को सेशन कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर अपील पर अभियोजन पक्ष ने अपनी विस्तृत बहस पूरी कर ली है। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले से जुड़े तथ्यों और जांच रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अपने तर्क रखे। अब इस मामले में बचाव पक्ष को अपनी अंतिम दलील पेश करने के लिए 16 मार्च 2026 की तारीख तय की गई है।