रामपुर हाइवे पर भीषण हादसा: मरीज को घर ला रही एंबुलेंस पोल से टकराकर पलटी, 5 लोग गंभीर घायल

Rampur Ambulance Accident: रामपुर में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जब मरीज को लेकर आ रही एक निजी एंबुलेंस हाइवे किनारे लगे बिजली के पोल से टकराकर पलट गई। इस हादसे में मरीज, उसके परिवार के सदस्य और एंबुलेंस के दो चालकों सहित कुल पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।