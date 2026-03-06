होली की खुशियों के बीच मातम: तीन दिनों में सड़क हादसों ने छीनी 7 जिंदगियां, कई परिवारों के बुझ गए चिराग

गुरुवार शाम बिलासपुर रोड स्थित सिमरा मोड़ के पास एक और दर्दनाक हादसा हुआ। खाता चिंतामन गांव निवासी 30 वर्षीय नरेश अपनी मां को लेने के लिए बड़े गांव जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में नरेश गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार नरेश अपने पीछे पत्नी और पांच बच्चों को छोड़ गए हैं और मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। युवक की मौत के बाद घर में मातम पसरा हुआ है।