इजरायल पर भारत की खामोशी से सपा सांसद आगबबूला: पूछा- गाजा में बहते खून और ईरान संकट पर सरकार चुप क्यों?

इजरायल पर भारत की खामोशी से सपा सांसद आगबबूला..
SP MP Middle East Statement: रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने हाल ही में गाजा में जारी हिंसा और अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अपने एक प्रेस नोट के माध्यम से इजरायल की कार्रवाइयों और भारत सरकार की मौन नीति पर सवाल उठाया। सांसद नदवी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों समेत आम नागरिकों की मौतें मानवता के लिए शर्मनाक हैं। उनके अनुसार, इजरायल द्वारा किए जा रहे हमले न केवल अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर अस्थिरता को भी बढ़ा रहे हैं।
मोहिबुल्लाह नदवी ने प्रेस नोट में कहा कि कई देशों और मानवाधिकार संगठनों ने गाजा हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन भारत सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस और स्पष्ट बयान नहीं आया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की विदेश नीति हमेशा से शांति और मानवीय मूल्यों की समर्थक रही है, और मौजूदा परिस्थितियों में भी इसे बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।
नदवी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई से संबंधित हाल की घटनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब शक्तिशाली देशों की मनमानी से अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होता है, तो यह दुनिया में अस्थिरता और असमानता को बढ़ावा देता है। सांसद के अनुसार, कानून और न्याय का महत्व कम होना ‘शक्ति के दुरुपयोग’ को दर्शाता है।
मोहिबुल्लाह नदवी ने भारत सरकार से मांग की कि वह अंतरराष्ट्रीय कानून की बहाली और पीड़ितों के अधिकारों के समर्थन में खुलकर अपनी बात रखे। उन्होंने कहा कि यदि मानवता और कानून को बचाना है, तो शक्तिशाली देशों की मनमानी पर अंकुश लगाना अत्यंत आवश्यक है। सांसद ने यह भी कहा कि भारत को अपनी परंपरा के अनुसार शांतिपूर्ण और न्यायप्रिय रुख अपनाना चाहिए, ताकि अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसका मानवीय दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
बड़ी खबरेंView All
रामपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग