इजरायल पर भारत की खामोशी से सपा सांसद आगबबूला: पूछा- गाजा में बहते खून और ईरान संकट पर सरकार चुप क्यों?

SP MP Middle East Statement: रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने हाल ही में गाजा में जारी हिंसा और अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अपने एक प्रेस नोट के माध्यम से इजरायल की कार्रवाइयों और भारत सरकार की मौन नीति पर सवाल उठाया। सांसद नदवी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों समेत आम नागरिकों की मौतें मानवता के लिए शर्मनाक हैं। उनके अनुसार, इजरायल द्वारा किए जा रहे हमले न केवल अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर अस्थिरता को भी बढ़ा रहे हैं।