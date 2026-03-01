सांसद मौलाना नदवी का बड़ा बयान: खामेनेई के निधन पर जताया शोक, ईरान पर हुए हमलों पर जताई नाराजगी!

MP Nadvi tribute khamenei Rampur: रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने दिल्ली स्थित ईरान कल्चर हाउस पहुंचकर ईरान के सर्वोच्च नेता अली ख़ामेनेई के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शोक पुस्तिका में अपने विचार दर्ज किए और ईरान की जनता के प्रति एकजुटता प्रकट की। सांसद ने इसे न केवल ईरान बल्कि वैश्विक राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। उनके इस कदम को राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है।