10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

रामपुर पुलिस का कमाल: आईजीआरएस निस्तारण में पूरे प्रदेश में अव्वल, टीमवर्क और पारदर्शिता का दिखा असर

Rampur Police: रामपुर पुलिस ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में लगातार दूसरे महीने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। अधिकारियों की सक्रिय निगरानी, त्वरित कार्रवाई और शिकायतकर्ताओं से संवाद के चलते जिले का प्रदर्शन लगातार बेहतर बना है।

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Mar 10, 2026

rampur police igrs up top feb 2026

रामपुर पुलिस का कमाल..

Rampur Police IGRS UP Top: रामपुर पुलिस ने जनशिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी अलग पहचान बना ली है। शासन स्तर पर जारी फरवरी 2026 की मासिक समीक्षा रिपोर्ट में जनपद रामपुर ने आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है।

खास बात यह है कि यह उपलब्धि लगातार दूसरे महीने हासिल हुई है। इससे पहले जनवरी 2026 की समीक्षा में भी रामपुर जिला प्रदेश में शीर्ष स्थान पर रहा था। इस लगातार सफलता ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली और जवाबदेही को एक बार फिर मजबूती से साबित किया है।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तेज और प्रभावी कार्रवाई

जनपद में आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र के नेतृत्व में विशेष रणनीति अपनाई गई। अपर पुलिस अधीक्षक और आईजीआरएस नोडल अधिकारी अनुराग सिंह की निगरानी में पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित और समयबद्ध बनाया गया।

अधिकारियों ने संबंधित थाना और शाखाओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि पोर्टल के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए और निर्धारित समयसीमा के भीतर उसका समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसी सतत निगरानी और जिम्मेदार कार्यप्रणाली के कारण जिले का प्रदर्शन लगातार बेहतर होता गया।

हर शिकायत की जांच कर गुणवत्तापूर्ण समाधान पर दिया गया जोर

रामपुर पुलिस द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली जनशिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुना गया। संबंधित अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने हर प्रकरण की विस्तार से जांच की और तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई करते हुए उसका समाधान कराया।

इस दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि शिकायतकर्ता को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें समय रहते न्याय मिल सके। पुलिस प्रशासन ने यह भी प्रयास किया कि शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे, जिससे आम नागरिकों का विश्वास और मजबूत हो सके।

शिकायतकर्ताओं से संवाद पर विशेष ध्यान

जनशिकायतों के समाधान के दौरान पुलिस विभाग ने शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि शिकायत दर्ज कराने वाले नागरिकों को उनकी शिकायत की प्रगति के बारे में जानकारी मिलती रहे।

इससे शिकायतकर्ता यह महसूस कर सकें कि उनकी समस्या को गंभीरता से लिया जा रहा है। इस संवाद प्रक्रिया से न केवल शिकायतों का समाधान बेहतर हुआ, बल्कि पुलिस और आम जनता के बीच भरोसे का रिश्ता भी मजबूत हुआ है।

पारदर्शिता के लिए फीडबैक प्रणाली लागू

निस्तारण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए रामपुर पुलिस ने शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने की व्यवस्था भी लागू की है। इस प्रणाली के माध्यम से यह जाना जा रहा है कि समाधान से आम नागरिक कितने संतुष्ट हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। अधिकारियों का मानना है कि नागरिकों की प्रतिक्रिया से भविष्य में पुलिस सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सकेगा। साथ ही इससे विभाग की जवाबदेही भी बढ़ेगी।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों का सम्मान

लगातार बेहतर प्रदर्शन के लिए पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने आईजीआरएस शाखा में तैनात कर्मियों की सराहना की है। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को उत्साहवर्धन के उद्देश्य से नकद धनराशि देकर सम्मानित किया। अधिकारियों ने कहा कि यह उपलब्धि पूरी टीम की मेहनत और समर्पण का परिणाम है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 05:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / रामपुर पुलिस का कमाल: आईजीआरएस निस्तारण में पूरे प्रदेश में अव्वल, टीमवर्क और पारदर्शिता का दिखा असर

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रामपुर हाइवे पर भीषण हादसा: मरीज को घर ला रही एंबुलेंस पोल से टकराकर पलटी, 5 लोग गंभीर घायल

rampur ambulance accident five injured
रामपुर

युद्ध की खबरों के बीच पेट्रोल-डीजल महंगा होने की अफवाह से मचा हड़कंप: टैंक फुल कराने लगे लोग!

rampur petrol diesel price rumour up
रामपुर

होली की खुशियों के बीच मातम: तीन दिनों में सड़क हादसों ने छीनी 7 जिंदगियां, कई परिवारों के बुझ गए चिराग

rampur road accidents seven dead holi
रामपुर

सांसद मौलाना नदवी का बड़ा बयान: खामेनेई के निधन पर जताया शोक, ईरान पर हुए हमलों पर जताई नाराजगी!

rampur mp nadvi tribute khamenei iran
रामपुर

इजरायल पर भारत की खामोशी से सपा सांसद आगबबूला: पूछा- गाजा में बहते खून और ईरान संकट पर सरकार चुप क्यों?

sp mp on india silence israel gaza conflict
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.