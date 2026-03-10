रामपुर पुलिस का कमाल: आईजीआरएस निस्तारण में पूरे प्रदेश में अव्वल, टीमवर्क और पारदर्शिता का दिखा असर

निस्तारण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए रामपुर पुलिस ने शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने की व्यवस्था भी लागू की है। इस प्रणाली के माध्यम से यह जाना जा रहा है कि समाधान से आम नागरिक कितने संतुष्ट हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। अधिकारियों का मानना है कि नागरिकों की प्रतिक्रिया से भविष्य में पुलिस सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सकेगा। साथ ही इससे विभाग की जवाबदेही भी बढ़ेगी।