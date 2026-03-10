रामपुर पुलिस का कमाल: आईजीआरएस निस्तारण में पूरे प्रदेश में अव्वल, टीमवर्क और पारदर्शिता का दिखा असर

रामपुर पुलिस का कमाल..
Rampur Police IGRS UP Top: रामपुर पुलिस ने जनशिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी अलग पहचान बना ली है। शासन स्तर पर जारी फरवरी 2026 की मासिक समीक्षा रिपोर्ट में जनपद रामपुर ने आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है।
खास बात यह है कि यह उपलब्धि लगातार दूसरे महीने हासिल हुई है। इससे पहले जनवरी 2026 की समीक्षा में भी रामपुर जिला प्रदेश में शीर्ष स्थान पर रहा था। इस लगातार सफलता ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली और जवाबदेही को एक बार फिर मजबूती से साबित किया है।
जनपद में आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र के नेतृत्व में विशेष रणनीति अपनाई गई। अपर पुलिस अधीक्षक और आईजीआरएस नोडल अधिकारी अनुराग सिंह की निगरानी में पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित और समयबद्ध बनाया गया।
अधिकारियों ने संबंधित थाना और शाखाओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि पोर्टल के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए और निर्धारित समयसीमा के भीतर उसका समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसी सतत निगरानी और जिम्मेदार कार्यप्रणाली के कारण जिले का प्रदर्शन लगातार बेहतर होता गया।
रामपुर पुलिस द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली जनशिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुना गया। संबंधित अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने हर प्रकरण की विस्तार से जांच की और तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई करते हुए उसका समाधान कराया।
इस दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि शिकायतकर्ता को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें समय रहते न्याय मिल सके। पुलिस प्रशासन ने यह भी प्रयास किया कि शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे, जिससे आम नागरिकों का विश्वास और मजबूत हो सके।
जनशिकायतों के समाधान के दौरान पुलिस विभाग ने शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि शिकायत दर्ज कराने वाले नागरिकों को उनकी शिकायत की प्रगति के बारे में जानकारी मिलती रहे।
इससे शिकायतकर्ता यह महसूस कर सकें कि उनकी समस्या को गंभीरता से लिया जा रहा है। इस संवाद प्रक्रिया से न केवल शिकायतों का समाधान बेहतर हुआ, बल्कि पुलिस और आम जनता के बीच भरोसे का रिश्ता भी मजबूत हुआ है।
निस्तारण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए रामपुर पुलिस ने शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने की व्यवस्था भी लागू की है। इस प्रणाली के माध्यम से यह जाना जा रहा है कि समाधान से आम नागरिक कितने संतुष्ट हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। अधिकारियों का मानना है कि नागरिकों की प्रतिक्रिया से भविष्य में पुलिस सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सकेगा। साथ ही इससे विभाग की जवाबदेही भी बढ़ेगी।
लगातार बेहतर प्रदर्शन के लिए पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने आईजीआरएस शाखा में तैनात कर्मियों की सराहना की है। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को उत्साहवर्धन के उद्देश्य से नकद धनराशि देकर सम्मानित किया। अधिकारियों ने कहा कि यह उपलब्धि पूरी टीम की मेहनत और समर्पण का परिणाम है।
