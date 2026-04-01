रामपुर में भाजपा का 47वां स्थापना दिवस: नकवी बोले- देशहित सर्वोपरि, कार्यकर्ताओं में जोश का संचार

BJP 47th Anniversary Ramapur: यूपी के रामपुर में सोमवार को ज्वाला नगर स्थित राम विहार में भाजपा जिला कार्यालय में पार्टी का 47वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्ज्वलन और वंदे मातरम गीत के साथ हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रहे, जबकि अध्यक्षता पूर्व राज्यमंत्री शिव बहादुर सक्सेना ने की।