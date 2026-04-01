रामपुर में एंटी करप्शन टीम का बड़ा एक्शन, 5 हजार की रिश्वत लेते लेखपाल दबोचा

Lekhpal Bribery Arrest Rampur: रामपुर जिले में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है, जहां विरासत दर्ज कराने के नाम पर रिश्वत मांगना एक लेखपाल को भारी पड़ गया। एंटी करप्शन टीम ने आरोपी लेखपाल शम्भू कुमार को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।