रामपुर के लाल की रूसी जंग में मौत: नरक बन गई थी जिंदगी, 9 महीने बाद तिरंगे के बजाय ताबूत में लौटा बेटा

शावेद अपने परिवार का इकलौता सहारा था। वह इंटर पास था और घर की जिम्मेदारी संभाल रहा था। उसका छोटा भाई नावेद मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जबकि बहन इंटर में पढ़ाई कर रही है। पिता दुल्हे हसन दूध का छोटा कारोबार कर किसी तरह परिवार चला रहे हैं। शावेद के विदेश जाने से परिवार को आर्थिक राहत की उम्मीद थी, लेकिन अब वह सपना हमेशा के लिए टूट गया।