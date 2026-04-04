रामपुर में स्पा सेंटरों पर हंटर: नए SP के आते ही 7 सेंटरों पर जड़ा ताला, 2 संचालक सलाखों के पीछे

Spa Centers Sealed Rampur: रामपुर में नए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सात स्पा सेंटरों को सील कर दिया। इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया है और अवैध रूप से संचालित हो रहे अन्य प्रतिष्ठानों में भी डर का माहौल बन गया है।