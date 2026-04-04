रामपुर में स्पा सेंटरों पर हंटर: नए SP के आते ही 7 सेंटरों पर जड़ा ताला, 2 संचालक सलाखों के पीछे

रामपुर में स्पा सेंटरों पर हंटर (Image - Freepik)
Spa Centers Sealed Rampur: रामपुर में नए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सात स्पा सेंटरों को सील कर दिया। इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया है और अवैध रूप से संचालित हो रहे अन्य प्रतिष्ठानों में भी डर का माहौल बन गया है।
इस पूरे अभियान को सफल बनाने के लिए एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व सिटी मजिस्ट्रेट ने किया। टीम में पुलिस विभाग, नगर पालिका, फायर विभाग और महिला सुरक्षा दल के अधिकारी शामिल रहे, जिन्होंने मिलकर थाना सिविल लाइन क्षेत्र में व्यापक स्तर पर जांच अभियान चलाया।
अभियान के दौरान कई स्पा सेंटरों की गहन जांच की गई, जिसमें यह सामने आया कि सात स्पा सेंटर बिना फायर विभाग और अन्य जरूरी विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के संचालित हो रहे थे। नियमों की इस गंभीर अनदेखी को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से सभी सेंटरों को सील कर दिया।
कार्रवाई के दौरान दो स्पा संचालकों ने प्रशासनिक टीम के खिलाफ हंगामा किया और कार्य में बाधा डालने की कोशिश की। स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए थाना सिविल लाइन के इंस्पेक्टर ओंकार सिंह और उनकी टीम ने दोनों को मौके से हिरासत में ले लिया।
गिरफ्तार किए गए दोनों संचालकों के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। अदालत के आदेश के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया, जिससे प्रशासन का सख्त संदेश साफ तौर पर सामने आया।
अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने स्पष्ट किया कि जिले में किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति और NOC के चल रहे संस्थानों के खिलाफ आगे भी इसी तरह का अभियान जारी रहेगा।
इस बड़ी कार्रवाई के बाद शहर के अन्य स्पा सेंटर संचालकों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन की इस सख्ती को देखते हुए यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया जा सकता है, जिससे अवैध कारोबार पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके।
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