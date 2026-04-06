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रामपुर

इंश्योरेंस की रकम के लिए जल्लाद बना पति: रामपुर में सिपाही पत्नी और मासूम बेटे को कार समेत फूंका

Rampur Crime: रामपुर में महिला सिपाही और उसके 2 साल के बेटे की मौत का मामला चौंकाने वाला मोड़ ले चुका है। जिसे हादसा बताया गया था, वह दरअसल पति द्वारा रची गई साजिश निकली, जिसमें अफेयर और बीमा की रकम के लिए दोनों को जिंदा जलाकर मार डाला गया।

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रामपुर

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Mohd Danish

Apr 06, 2026

rampur wife son car burn murder case

रामपुर में सिपाही पत्नी और मासूम बेटे को कार समेत फूंका..

Wife Son Murder Rampur: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में महिला सिपाही और उसके मासूम बेटे की मौत का मामला अब एक भयावह हत्या के रूप में सामने आया है। जिसे पहले एक दर्दनाक सड़क हादसा बताया जा रहा था, वह दरअसल बेहद सुनियोजित साजिश निकली। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि महिला के पति ने ही अपने भाई और दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या के पीछे अवैध संबंध और बीमा की रकम हड़पने की मंशा मुख्य वजह बताई जा रही है।

हादसे की कहानी निकली झूठी

घटना 25 फरवरी की रात स्वार-बाजपुर रोड की है, जहां कार में आग लगने से महिला सिपाही और उसके 2 साल के बेटे की मौत हो गई थी। उस समय पति और देवर ने पुलिस को बताया था कि डंपर की टक्कर के बाद कार में आग लगी। लेकिन जांच में यह कहानी पूरी तरह झूठी साबित हुई।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से बढ़ा शक

पुलिस को मामला संदिग्ध तब लगा जब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में महिला के सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किए जाने की पुष्टि हुई। इससे यह साफ हो गया कि यह महज हादसा नहीं था। इसके बाद पुलिस ने जांच का रुख हत्या की ओर मोड़ दिया और गहराई से पड़ताल शुरू की।

फॉरेंसिक जांच में खुला राज

जली हुई कार की फॉरेंसिक जांच में यह सामने आया कि वाहन किसी टक्कर का शिकार नहीं हुआ था। कार को जानबूझकर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई थी। इस अहम सबूत ने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया और पति पर शिकंजा कसता चला गया।

पूछताछ में टूट गया आरोपी

पुलिस ने जब पति और उसके भाई से अलग-अलग पूछताछ की तो दोनों के बयान बार-बार बदलते रहे। सख्ती से पूछताछ करने पर आखिरकार पति टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पूरी साजिश का खुलासा करते हुए बताया कि यह सब पहले से प्लान किया गया था।

नशा देकर जिंदा जलाया गया

आरोपियों ने पहले महिला और उसके बच्चे को नशीली गोलियां देकर बेहोश किया। इसके बाद कार पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। बच्चा मौके पर ही जिंदा जल गया, जबकि महिला गंभीर रूप से झुलसने के बावजूद जिंदा थी।

जिंदा बची पत्नी को हथौड़े से मारा

जब महिला की सांसें चलती हुई मिलीं, तो आरोपियों ने उसे दूसरी कार में डालकर अस्पताल ले जाने का नाटक किया। रास्ते में उसके सिर पर हथौड़े से कई वार किए गए, जिससे उसकी मौत हो गई। इस क्रूरता ने पूरे मामले को और भी दिल दहला देने वाला बना दिया।

अवैध संबंध बना हत्या की वजह

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पति का दूसरी महिला से संबंध था। पत्नी को इस बात की जानकारी हो गई थी, जिसके चलते दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। इसी वजह से पति ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची।

बीमा और मुआवजे का लालच

हत्या के पीछे आर्थिक लाभ भी एक बड़ा कारण था। आरोपी अपनी पत्नी की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और मुआवजे की रकम हासिल करना चाहता था। इसके लिए उसने अपने भाई और दोस्तों को भी इस साजिश में शामिल कर लिया।

पहली पत्नी की मौत भी संदिग्ध

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी की पहली पत्नी की मौत भी कार हादसे में हुई थी। हालांकि उस समय कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन इस जानकारी ने पुलिस के शक को और मजबूत कर दिया।

कॉल डिटेल से मिले अहम सुराग

पुलिस ने आरोपी और उसके साथियों की कॉल डिटेल खंगाली, जिससे अन्य संदिग्धों की पहचान हुई। वारदात के दिन उनकी लोकेशन और एक्टिव मोबाइल नंबरों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही।

गिरफ्तारी और फरार आरोपी

इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है।

पुलिस टीम को मिला इनाम

मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 25 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। पुलिस का कहना है कि इस केस की जांच अभी जारी है और आगे और भी खुलासे हो सकते हैं।

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Published on:

06 Apr 2026 06:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / इंश्योरेंस की रकम के लिए जल्लाद बना पति: रामपुर में सिपाही पत्नी और मासूम बेटे को कार समेत फूंका

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