इंश्योरेंस की रकम के लिए जल्लाद बना पति: रामपुर में सिपाही पत्नी और मासूम बेटे को कार समेत फूंका

Wife Son Murder Rampur: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में महिला सिपाही और उसके मासूम बेटे की मौत का मामला अब एक भयावह हत्या के रूप में सामने आया है। जिसे पहले एक दर्दनाक सड़क हादसा बताया जा रहा था, वह दरअसल बेहद सुनियोजित साजिश निकली। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि महिला के पति ने ही अपने भाई और दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या के पीछे अवैध संबंध और बीमा की रकम हड़पने की मंशा मुख्य वजह बताई जा रही है।