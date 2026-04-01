श्रावस्ती में तैनात सिपाही और उसके बेटे की दुर्घटना में नहीं हुई मौत.. पति ने क्लेम की लालच में पत्नी और बेटे को जिंदा जलाया

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में सामने आई इस दिल दहला देने वाली वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। जिस घटना को पहले सड़क हादसा समझा जा रहा था। अब वह एक सुनियोजित डबल मर्डर निकली। आरोपी कोई और नहीं, बल्कि महिला सिपाही का अपना पति दान सिंह ही निकला। जिसने पैसों के लालच में यह खौफनाक साजिश रची। घटना 25 फरवरी की रात की है। जब दान सिंह अपनी पत्नी लता सिंह, दो साल के बेटे और एक रिश्तेदार के साथ नैनीताल घूमकर लौट रहा था। नई कार की खुशी में निकली यह यात्रा मौत की कहानी बन गई। रास्ते में अचानक कार में आग लगने और डंपर से टक्कर की बात सामने आई थी। हादसे में मासूम बच्चे की मौके पर मौत हो गई। जबकि लता गंभीर रूप से झुलस गई थी। बाद में उसने भी दम तोड़ दिया।