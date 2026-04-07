रामपुर में एसपी आवास के पास चेन स्नेचिंग, फिर जो हुआ… थर-थर कांप उठा बदमाश!

घटना के बाद सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने रातभर की छानबीन और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद आरोपी गुफरान उर्फ गुप्पी को दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और अन्य संभावित घटनाओं में उसकी संलिप्तता की जांच जारी है। इसके अलावा, पुलिस ने यह भी कहा कि शहर में इस तरह की चेन स्नेचिंग की घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी वारदातों को रोका जा सके।