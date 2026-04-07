5वीं पास विधायक पुत्र ने अधीक्षक की कुर्सी पर बैठकर सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया, डॉक्टरों को लगाई फटकार!

उमैर सबसे पहले इमरजेंसी वॉर्ड पहुंचा। मरीजों का हाल-चाल पूछा, स्टाफ की अटेंडेंस रजिस्टर चेक की, दवा वितरण व्यवस्था देखी और लैब-मशीनों की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद सीधे सीएचसी प्रभारी डॉ. राजीव चंदेल के केबिन में घुस गया। डॉक्टर उसे देखते ही अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। उमैर बेझिझक उनकी कुर्सी पर बैठ गया, दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी और डॉक्टरों से सवाल-जवाब किए।