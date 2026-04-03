रामपुर में स्कूली बसों पर सख्ती: 63 की जांच, 9 को नोटिस, एक बस का संचालन तत्काल बंद

एआरटीओ राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सभी स्कूली वाहनों में फिटनेस सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी उपकरण, फर्स्ट एड किट, स्पीड गवर्नर और जीपीएस जैसी अनिवार्य सुविधाओं का होना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी वाहन इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे अपने बच्चों के लिए सुरक्षित और मानकों का पालन करने वाले वाहनों का ही चयन करें।