प्रयागराज में महिला डॉक्टर के फ्लैट पर मिलने गए डॉक्टर की मौत, बाथरूम में पड़े मिले…हाथ में लगा था वीगो

महिला डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि आदित्य टॉयलेट जाने के लिए अंदर गए लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं निकले। कई बार आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्त डॉक्टर सौरभ को फोन किया। सौरभ एक जूनियर डॉक्टर के साथ मौके पर पहुंचे। तीनों ने मिलकर बाथरूम का दरवाजा तोड़ा तो अंदर डॉ. आदित्य बेहोश पड़े थे।