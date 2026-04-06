राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह की नोएडा सीट से चुनाव लड़ने का मन बना रहीं बृजभूषण शरण सिंह की बेटी?

आपको बता दें कि शालिनी सिंह जिस नोएडा विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं। उस सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह दो बार से विधायक हैं। अब यहीं पर पेंच फंस सकता है। पंकज सिंह भाजपा से विधायक हैं और शालिनी सिंह के परिवार में दोनों भाई एक सांसद और दूसरा भाजपा से विधायक है। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में अगर शालिनी सिंह नोएडा से विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं तो यहां एक अलग स्थिति बन सकती है। फिलहाल, अभी तो यह देखना है कि क्या शालिनी सिंह राजनीति के मैदान में उतरेंगी।