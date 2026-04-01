यूपी में अंबेडकर जन्मोत्सव की धूम: रामपुर-मुरादाबाद में भव्य शोभायात्राएं, संभल में दर्दनाक हादसा

Ambedkar Jayanti News: रामपुर में बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती के अवसर पर भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। अंबेडकर युवक संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ शहर विधायक आकाश सक्सेना ने फीता काटकर किया। इसके बाद उन्होंने बाबा साहब के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की।