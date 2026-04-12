UP में फर्जी करेंसी सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई: लैपटॉप-प्रिंटर से छप रहे थे नोट, दो मास्टरमाइंड अरेस्ट

Fake Currency Gang UP: रामपुर पुलिस ने एक बड़े और संगठित नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मेरठ और एटा से दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 लाख 88 हजार 200 रुपये की नकली करेंसी बरामद हुई है, जिसमें 500 और 200 रुपये के नोट शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और विभिन्न जिलों में नकली नोट खपाने का काम कर रहा था।