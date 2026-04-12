सपा के लिए आजम खान कितने हैं अहम? 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ‘मुस्लिम वोट बैंक’ पर खतरा

UP Politics: समाजवादी पार्टी (सपा) के लिए आजम खान पिछले तीन दशकों से एक अहम स्तंभ रहे हैं। रामपुर सदर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक रह चुके आजम खान ने मुस्लिम वोट बैंक को सपा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव-मुस्लिम गठजोड़ की मजबूती का श्रेय उन्हीं को जाता है। 1980 से रामपुर पर कब्जा जमाने वाले खान ने 1993 से सपा टिकट पर लगातार जीत दर्ज की। 2012 में अखिलेश सरकार में आठ मंत्रालय संभालकर उन्होंने परिवार और क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में जेल से ही उन्होंने रामपुर सदर पर भारी मतों से जीत हासिल की, जबकि बेटे अब्दुल्लाह आजम ने स्वार सीट पर कब्जा जमाया। यह उनके कद का प्रमाण था।