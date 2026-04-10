विधानसभा चुनाव से पहले यूपी NDA में फूट! ओपी राजभर के बयान से भड़के संजय निषाद, निर्दलीय लड़ने का ऐलान

विधानसभा चुनाव से पहले सहयोगी दलों में यह झगड़ा बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन गया है। एनडीए में सुभासपा और निषाद पार्टी दोनों छोटे, लेकिन अहम सहयोगी हैं। दोनों पार्टियां पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक को प्रभावित करती हैं। अगर दोनों दल आमने-सामने चुनाव लड़ेंगे, तो वोट बंट सकते हैं। इससे बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं। विशेषकर पूर्वांचल में निषाद और राजभर समुदाय के वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। संजय निषाद ने पहले ही कहा है कि निषाद समाज पूरे यूपी में 80 सीटों पर असर डालता है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर सीट बंटवारे में जल्द समझौता नहीं हुआ, तो गठबंधन कमजोर पड़ सकता है। विपक्षी दल जैसे समाजवादी पार्टी इस दरार का फायदा उठा सकते हैं। बीजेपी को दोनों नेताओं को मनाना पड़ेगा ताकि एकजुटता बनी रहे।