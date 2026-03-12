आजम खान की बढ़ी मुश्किलें: 63 में से 56 मामलों में मुस्लिम ही निकले ‘पीड़ित’, क्या अब काम नहीं आएगा मुस्लिम कार्ड?

UP Politics: पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक प्रभाव रखने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों के आंकड़े अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बनते जा रहे हैं। कुल 63 मुकदमों में घिरे आजम खां को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इनमें से अधिकांश मामलों में पीड़ित पक्ष मुस्लिम समुदाय से ही जुड़ा हुआ है। इसी आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल इस मुद्दे को अलग-अलग तरीके से पेश करने की तैयारी में हैं।