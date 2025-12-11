11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

आजम खान के 8 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला, रामपुर कोर्ट ने किया बरी, कहा पर्याप्त सबूत नहीं

आठ साल पुराने विवादित बयान केस में सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली। रामपुर MP/MLA कोर्ट ने ठोस साक्ष्य न मिलने पर बरी किया है। जबकि उनके खिलाफ अन्य कई केस अब भी लंबित हैं।

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Mahendra Tiwari

Dec 11, 2025

आजम खान Image Source - 'X' @AbdullahAzamKhan

आजम खान Image Source - 'X' @AbdullahAzamKhan

रामपुर की MP/ MLA कोर्ट ने सेना के जवानों पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सपा नेता आजम खान को आठ साल बाद बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोप साबित करने लायक ठोस साक्ष्य पेश नहीं किए जा सके। यह मामला 2017 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा था।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को 2017 के विवादित बयान मामले में बड़ी राहत मिली है। रामपुर की MP/ MLA कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त और भरोसेमंद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। जिसके चलते आजम खान को संदेह का लाभ दिया गया।

विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान विरोधी दल ने आपत्तिजनक बताया था

यह मामला जून 2017 के विधानसभा चुनाव प्रचार से जुड़ा है। उस दौरान रामपुर में आयोजित एक रैली में आजम खान ने अपने भाषण में सेना को लेकर टिप्पणी की थी। जिसे विरोधी दलों ने आपत्तिजनक बताया था। आरोप था कि उन्होंने कहा था। “हथियारबंद औरतों ने फौज को मारा, जिस पर पूरे देश को शर्मिंदा होना चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी।

वर्तमान भाजपा विधायक ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट

घटना के बाद रामपुर के भाजपा नेता और वर्तमान में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जून 2017 को सिविल लाइंस थाने में FIR दर्ज कराई थी। पुलिस जांच और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा। लगभग आठ वर्षों तक चली सुनवाई के बाद अंततः अभियोजन पक्ष आरोपों को सिद्ध नहीं कर सका।

17 नवंबर को पैन कार्ड के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई थी

उधर, हाल ही में 17 नवंबर को रामपुर की एक अन्य अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी पैन कार्ड मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई थी। दोनों फिलहाल रामपुर जेल में बंद हैं। इससे पहले 23 सितंबर को आजम खान को सीतापुर जेल से जमानत मिलने के बाद रिहाई मिली थी।

आजम खान के खिलाफ रामपुर सहित अन्य जिलों में 100 से अधिक मुकदमे दर्ज

आजम खान के खिलाफ रामपुर और अन्य जिलों में 100 से अधिक मुकदमें दर्ज हैं। जिनमें कई मामलों में सुनवाई जारी है। सेना पर दिए बयान वाले केस में बरी होने से आजम खान को बड़ी कानूनी राहत मिली है। हालांकि अन्य मामलों की चुनौतियां अभी बरकरार हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 03:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / आजम खान के 8 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला, रामपुर कोर्ट ने किया बरी, कहा पर्याप्त सबूत नहीं

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आजम खान की मुश्किलें फिर बढ़ीं: पत्नी और बेटे की भूमिका फिर चर्चा में, इस तारीख को होगी अहम सुनवाई

azam khan quality bar land grab case charges hearing 4 january
रामपुर

SIR प्रक्रिया पर संजय सिंह का बड़ा हमला: दो करोड़ वोट काटने की साजिश, बुजुर्ग महिला के केस को बताया नियम-विरुद्ध

sanjay singh alleges sir process vote cutting fir on elderly woman rampur
रामपुर

जेल में बिगड़ी आजम खान की तबीयत: डॉक्टर पहुंचे तो जांच से कर दिया इनकार, प्रशासन में मची खलबली

azam khan health denial medical checkup rampur jail controversy
रामपुर

विदेश में रह रहे दो युवकों की जगह बहन ने भर दिए SIR फॉर्म, प्रशासन ने लिया तगड़ा एक्शन

rampur fake sir form case nri voters fir election revision news
रामपुर

Voter List Fraud: वोटर सर्वे में बड़ा फर्जीवाड़ा, विदेश में रह रहे बेटों को भारत में दिखाया गया

deadline for sir is set to be pushed back beyond december 11th more than 2 crore census forms not returned
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.