आजम खान के 8 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला, रामपुर कोर्ट ने किया बरी, कहा पर्याप्त सबूत नहीं

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को 2017 के विवादित बयान मामले में बड़ी राहत मिली है। रामपुर की MP/ MLA कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त और भरोसेमंद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। जिसके चलते आजम खान को संदेह का लाभ दिया गया।