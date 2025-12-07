Voter List Fraud: वोटर सर्वे में बड़ा फर्जीवाड़ा, विदेश में रह रहे बेटों को भारत में दिखाया गया

स्थानीय प्रशासन का कहना है कि यह मामला एक उदाहरण है कि किस प्रकार कुछ लोग गलत तरीके से मतदाता सूची में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी गलत सूचना देने का साहस न कर सके। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्थानीय स्तर पर लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे सही जानकारी दें और किसी भी प्रकार की गलत सूचना या दस्तावेज़ी हेराफेरी से बचें। चुनाव आयोग और प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि गलत सूचना देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रामपुर का यह मामला आने वाले समय में अन्य जिलों के लिए भी एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। यह साफ संकेत है कि प्रशासन अब मतदाता सूची से संबंधित मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा और कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा।