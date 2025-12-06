Hardoi Fire : आशा गांव में दोना-पत्तल फैक्ट्री में भीषण आग, खुले पड़े गैस सिलेंडरों से बड़ा हादसा टला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, फैक्ट्री में रोज़ की तरह सुबह उत्पादन की तैयारी चल रही थी। लगभग 9 बजे अचानक एक हिस्से से चिंगारी उठी और देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी। फैक्ट्री में मौजूद मजदूरों में भगदड़ मच गई। देखकर लोग चीखते हुए बाहर की ओर भागे। ग्रामीणों ने बताया कि आग इतनी तीव्र थी कि लोग कुछ पल के लिए नजदीक भी नहीं जा पा रहे थे। एक मजदूर रामनरेश ने बताया कि हम अंदर मशीनें साफ कर रहे थे। अचानक तेज रोशनी और गर्म हवा का झोंका आया। समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। हम जितना दौड़ सकते थे, दौड़ कर बाहर आए। अगर दो मिनट और रुक जाते तो शायद बच नहीं पाते।”