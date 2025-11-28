DJ Murder Case: दूल्हे के जीजा की गोली से डीजेवाले के पिता की मौत, शादी में फैला मातम और दहशत का माहौल

रात करीब 12 बजे वधू पक्ष की ओर से डीजे बंद करने का निर्देश दिया गया। अमित ने नियमों तथा परिजनों की सहमति के अनुसार डीजे बंद कर दिया। इसी दौरान दूल्हे का जीजा आकाश गौतम व उसका बड़ा भाई अखिलेश वहां पहुंचे और डीजे दुबारा बजाने की जिद करने लगे। उनका कहना था कि बारात अभी थकी नहीं है और वे नाच-गाना जारी रखना चाहते हैं। अमित ने विनम्रता से बताया कि डीजे बंद करने के लिए वधू पक्ष से निर्देश मिला है, इसलिए वह इसे चालू नहीं कर सकता। बस फिर क्या था,आकाश और अखिलेश गुस्से में आ गए और गाली गलौज के साथ अमित से मारपीट पर उतर आए।