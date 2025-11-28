Patrika LogoSwitch to English

हरदोई

DJ Murder Case: दूल्हे के जीजा की गोली से डीजेवाले के पिता की मौत, शादी में फैला मातम और दहशत का माहौल

DJ Shot Dead: बरात की खुशियाँ मातम में बदल गईं जब डीजे बंद किए जाने पर दूल्हे के जीजा ने गुस्से में डीजेवाले के पिता को गोली मार दी। मामूली विवाद से शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते हत्या में बदल गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, जबकि शादी रद्द कर दी गई है।

4 min read
Google source verification

हरदोई

image

Ritesh Singh

Nov 28, 2025

जीजा ने डीजे संचालक के पिता की गोली मारकर हत्या; दुल्हन पक्ष ने तोड़ी शादी (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )

जीजा ने डीजे संचालक के पिता की गोली मारकर हत्या; दुल्हन पक्ष ने तोड़ी शादी (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )

DJ Dispute Killing: शाहपुर मजरा पीपर गांव में गुरुवार देर रात एक शादी समारोह खुशियों के माहौल से अचानक मातम में बदल गया, जब डीजे बंद करने को लेकर हुए विवाद ने खून-खराबे का रूप ले लिया। दूल्हे के जीजा ने गुस्से में आकर डीजे संचालक अमित के पिता पुत्तीलाल को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना न केवल दोनों परिवारों में गहरी शोक और तनाव का कारण बनी, बल्कि दुल्हन पक्ष ने शादी तोड़ने का भी निर्णय ले लिया।

घटना ने खुशियों के माहौल को मातम में बदला

जानकारी के अनुसार, शाहपुर मजरा पीपर गांव निवासी टीकाराम की बेटी रेशमा की शादी लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र के बेहटा गांव निवासी विकास से तय थी। गुरुवार को बारात धूमधाम से पहुंची। विवाह स्थल पर डीजे का जिम्मा स्थानीय युवक अमित के पास था, जिसने अपने पिता पुत्तीलाल के साथ मिलकर डांस फ्लोर और साउंड सिस्टम लगाया था।

रात करीब 12 बजे वधू पक्ष की ओर से डीजे बंद करने का निर्देश दिया गया। अमित ने नियमों तथा परिजनों की सहमति के अनुसार डीजे बंद कर दिया। इसी दौरान दूल्हे का जीजा आकाश गौतम व उसका बड़ा भाई अखिलेश वहां पहुंचे और डीजे दुबारा बजाने की जिद करने लगे। उनका कहना था कि बारात अभी थकी नहीं है और वे नाच-गाना जारी रखना चाहते हैं। अमित ने विनम्रता से बताया कि डीजे बंद करने के लिए वधू पक्ष से निर्देश मिला है, इसलिए वह इसे चालू नहीं कर सकता। बस फिर क्या था,आकाश और अखिलेश गुस्से में आ गए और गाली गलौज के साथ अमित से मारपीट पर उतर आए।

बीच-बचाव में पिता को लगी गोली

मारपीट की सूचना मिलते ही डीजे संचालक अमित के पिता पुत्तीलाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों को शांत कराने तथा अपने बेटे को बचाने की कोशिश की। इसी दौरान, गुस्से से तमतमाए आकाश ने तमंचा निकाला और पुत्तीलाल पर निशाना साधते हुए गोली चला दी। गोली सीधे पुत्तीलाल के सीने में जा लगी और वह वहीं गिर पड़े। विवाह स्थल पर चीख-पुकार मच गई। कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।

मौके से फरार हुए आरोपी

घटना के तत्काल बाद दूल्हे का जीजा आकाश और उसका भाई अखिलेश मौके से फरार हो गए। बारात में मौजूद कुछ लोग घटनास्थल से भाग निकले, जबकि कुछ लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए रोका। दूल्हा विकास भी इस घटना से स्तब्ध रह गया और उसका पूरा परिवार शादी स्थल पर असहज स्थिति में आ गया।

पुलिस ने दर्ज की हत्या की FIR, तलाश जारी

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा में मामला दर्ज कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही हैं। एसपी के अनुसार, घटना बेहद गंभीर है और किसी भी सूरत में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि मौके से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं और कई प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस टीमों ने आकाश और अखिलेश के संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी शुरू कर दी है।

दुल्हन पक्ष ने लिया बड़ा फैसला,शादी हुई रद्द

इस घटना का सबसे बड़ा असर विवाह संबंध पर पड़ा। दुल्हन के भाई सुनील ने मीडिया से बातचीत में बताया कि परिवार ने परामर्श के बाद निर्णय लिया है कि ऐसी बरात और ऐसे लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखा जा सकता। उन्होंने साफ कहा,“जिस परिवार से किसी की जान चली जाए, वहां हमारी बेटी नहीं जाएगी।” इसलिए शादी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई। वधू पक्ष के घर मातम spread हो गया है। बारातियों को वापस लौटना पड़ा और शादी की सारी तैयारियां चौपट हो गईं।

गांव में तनाव, पुलिस तैनात

घटना के बाद गांव में तनाव व्याप्त हो गया। कई लोग सड़कों पर जुट गए। तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अधिकारी लगातार गांव की निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।

मृतक के घर में कोहराम

53 वर्षीय पुत्तीलाल अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले लोगों में से एक माने जाते थे। अचानक हुई इस घटना से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी पत्नी, बेटे और परिजन बदहवास हालत में हैं। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। अमित, जिसने सिर्फ डीजे बंद करने का नियम पालन किया, खुद को घटना के लिए जिम्मेदार मानकर सदमे में है। उसने कहा,“अगर मैं डीजे बंद न करता तो शायद पिताजी आज जिंदा होते।” उसने पुलिस से न्याय दिलाने की अपील की है।

गांव वालों में गुस्सा और नाराजगी

स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहरी लोगों की दादागिरी बढ़ती जा रही है और शादी-ब्याह में ऐसे हमलावर व्यवहार की घटनाओं को कड़ा दंड मिलना जरूरी है। ग्रामीणों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।

घटना पर पुलिस की सख्त प्रतिक्रिया

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह घटना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है और ऐसी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी अशोक मीणा ने कहा कि आकाश और अखिलेश दोनों अपराधी प्रवृत्ति के हैं और उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि मृतक परिवार को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

शादी समारोहों में डीजे विवाद,बढ़ती समस्या

बीते कुछ वर्षों में शादी समारोहों में डीजे, शराब और नृत्य को लेकर विवाद आम होते जा रहे हैं। कई बार यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि मारपीट और गोलीबारी तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और समाज को मिलकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है कि समारोहों में मर्यादा और शांति बनाए रखना बेहद आवश्यक है।





