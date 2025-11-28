STF Action: तीन सौ मासूम तोतों की जान बची, एसटीएफ-वन विभाग ने तस्करों की क्रूर सप्लाई चेन तोड़ी

STF Busts Major Parrot Smuggling Racket: उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण कानूनों के बावजूद लगातार बढ़ रही पक्षी तस्करी पर लगाम कसने के लिए गुरुवार को एक बड़ी सफलता मिली, जब यूपी एसटीएफ और वन विभाग की संयुक्त टीम ने तीन सौ संरक्षित देशी तोतों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। प्रतिबंधित प्रजाति के इन पक्षियों को रामपुर जिले के सीबीगंज क्षेत्र से खरीद कर विभिन्न जिलों में सप्लाई करने ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार तस्करों की पहचान अर्सलान खान, निवासी बरेली गेट, रामपुर तथा शाकिब, निवासी विलासपुर गेट, रामपुर के रूप में हुई है। दोनों लंबे समय से अवैध वन्यजीव तस्करी के कारोबार में सक्रिय थे और कई बार प्रतिबंधित पक्षियों की सप्लाई कर चुके हैं।

गुप्त सूचना पर संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई