Voter Transfer: शहर में रहकर भी गांव में वोट: बड़ी संख्या में मतदाता अपने पैतृक गांव में कर रहे नाम ट्रांसफर

बीएलओ द्वारा किए जा रहे सत्यापन के दौरान मतदाताओं ने स्पष्ट किया कि गांव की समस्याओं, वहां के विकास और स्थानीय मुद्दों से उनका सीधा संबंध रहता है। ऐसे में उन्हें लगता है कि मतदान भी वहीं किया जाए, जहाँ उनका सामाजिक जुड़ाव अधिक है। लखनऊ के सीतापुर रोड क्षेत्र में रहने वाले अरविंद कुमार सिंह भदौरिया ने बताया कि वे बच्चों की पढ़ाई के लिए राजधानी में रह रहे हैं, लेकिन उनका मूल निवास हरदोई में है। उन्होंने बताया कि यहाँ रहेंगे, काम भी यहीं करेंगे, लेकिन मतदान हम गांव में ही करेंगे। गांव के विकास में योगदान देने की जिम्मेदारी हमें वहीं महसूस होती है। इसी प्रकार आजमगढ़ मूल निवासी रामसूरत ने भी अपने पूरे परिवार का नाम लखनऊ से हटवा कर पैतृक गांव की सूची में दर्ज करवाया है। उनका कहना है कि “गांव में परिवार है, समाज है, और समस्याओं से जुड़ाव भी सीधा है। इसलिए मतदान गांव में करना अधिक उचित लगता है।