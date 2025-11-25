Neha Singh Rathore Controversial Post : पोस्ट ने करवाया बवाल, जमानत खारिज होते ही नेहा की दुनिया उलटी-UP पुलिस हर ठिकाने पर कर रही दबिश

FIR के बाद लखनऊ पुलिस ने नेहा को उनके पैतृक गांव,अंबेडकरनगर के हीडी पकडिया में नोटिस भेजा था। उन्हें पूछताछ में सहयोग करने और अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया। हालांकि पुलिस के अनुसार वे नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुईं। कई बार टीम उनके ठिकानों पर पहुंची, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उधर, नेहा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर दी। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम संरक्षण न देते हुए पहले पुलिस के सामने पेश होने और बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया। लेकिन नेहा की ओर से बार-बार बीमारी का हवाला देकर तारीख बढ़ाने की मांग की जाती रही। आखिरकार, लगातार अनुपस्थित रहने और आदेशों का पालन न करने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे पुलिस को अब कार्रवाई करने का पूरा अधिकार मिल गया है।