2026 में यूपी के बड़े प्रशासनिक फेरबदल की आहट: वर्षभर में 34 IAS अफसर होंगे रिटायर, शासन-प्रशासन पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव

UP IAS Retirement 2026: साल 2026 उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव लेकर आएगा। पूरे वर्ष के दौरान 34 वरिष्ठ IAS अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे, जिससे शासन, नीति निर्माण और जिला प्रशासन में बड़े स्तर पर फेरबदल की संभावना बन गई है। इन रिटायरमेंट्स से नौकरशाही का नेतृत्व नया रूप लेगा।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 24, 2025

2026 में यूपी सेवानिवृत्ति का बड़ा साल, 34 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के रिटायरमेंट से प्रशासन में बड़ा बदलाव संभव (फोटो सोर्स : Patrika)

2026 में यूपी सेवानिवृत्ति का बड़ा साल, 34 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के रिटायरमेंट से प्रशासन में बड़ा बदलाव संभव (फोटो सोर्स : Patrika)

UP Bureaucracy Shake-Up: उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में वर्ष 2026 एक बड़े परिवर्तन का साल साबित होने जा रहा है। पूरे वर्ष में 34 वरिष्ठ IAS अधिकारी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा पूरी करेंगे, जिसके चलते शासन के महत्वपूर्ण पदों पर व्यापक फेरबदल की स्थिति बनेगी। यह सूची मुख्यमंत्री कार्यालय, गृह, वित्त, राजस्व, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, शिक्षा समेत लगभग हर प्रमुख विभाग को प्रभावित करने वाली है। यूपी में प्रशासनिक सेवाओं की निरंतरता और अनुभव को देखते हुए यह रिटायरमेंट कैलेंडर सरकार और कार्मिक विभाग दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

2024 और 2025 में पहले ही दर्जनों बैचों के वरिष्ठ IAS अधिकारी रिटायर हो चुके हैं, और अब 2026 में होने वाले ये रिटायरमेंट मिलकर नेतृत्व परिवर्तन का एक नया दौर खोल देंगे। शासन के रणनीतिक फैसलों, जिला प्रशासन, नीति क्रियान्वयन और दीर्घकालिक परियोजनाओं पर इन रिटायरमेंट्स का गहरा प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है।

जनवरी 2026: वर्ष की शुरुआत 5 वरिष्ठ IAS की सेवानिवृत्ति से

जनवरी में सबसे अधिक चर्चित सेवा निवृत्तियां देखने को मिलेंगी, जिनमें प्रशासनिक सेवा के कई अनुभवी अधिकारी शामिल हैं।

  • IAS नरेंद्र प्रसाद पांडेय
  • IAS अमरनाथ उपाध्याय
  • IAS नरेंद्र सिंह
  • IAS शैलेंद्र कुमार सिंह
  • IAS राम सिंह वर्मा

ये अधिकारी कई विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इनके जाने से निश्चय ही कई विभागों को नए नेतृत्व की आवश्यकता पड़ेगी।

फरवरी 2026: 4 वरिष्ठ अफसर विदा होंगे

फ़रवरी में भी यूपी प्रशासन अपनी अनुभवी टीम का एक अहम हिस्सा खो देगा।

  • IAS अटल कुमार राय
  • IAS चंद्रभूषण सिंह
  • IAS डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी
  • IAS सुभाष चंद्र शर्मा

इनमें से कई अधिकारी केंद्र और राज्य की प्रमुख परियोजनाओं में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते रहे हैं।

मार्च 2026: एक बड़ा नाम-IAS वेंकटेश्वर लू का रिटायरमेंट

  • मार्च में केवल एक अधिकारी रिटायर होंगे, लेकिन नाम बेहद बड़ा है-
  • IAS वेंकटेश्वर लू
  • जो लंबे समय तक शासन के प्रमुख पदों सहित कई विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। उनके सेवानिवृत्त होने से अनुभव का एक बड़ा स्तंभ प्रशासन से अलग होगा।

जून 2026: चार IAS अधिकारी होंगे सेवानिवृत्त

गर्मी के इस महीने में प्रशासनिक ढांचा फिर बड़ा बदलाव देखेगा।

  • IAS अनिल कुमार
  • IAS मारकंडे शाही
  • IAS डॉक्टर दिनेश चंद्र
  • IAS उमाकांत त्रिपाठी

जून में होने वाली यह सेवानिवृत्ति राज्य के कई विभागों में नए अधिकारियों की पोस्टिंग की राह खोलेगी।

जुलाई 2026: दो नाम, दो प्रमुख पदों पर बदलाव

  • IAS घनश्याम सिंह
  • IAS अखिलेश सिंह

जुलाई में सेवानिवृत्ति वाले दोनों अधिकारी कई जिलों के जिलाधिकारी और महत्वपूर्ण विभागों में सचिव पद पर काम कर चुके हैं।

अगस्त 2026: 3 वरिष्ठ IAS करेंगे विदाई

• IAS रविंद्र कुमार प्रथम
• IAS कृष्ण कुमार गुप्ता
• IAS डॉक्टर वेदपति मिश्रा

अगस्त परंपरागत रूप से प्रशासनिक फेरबदल का महीना माना जाता है और इन सेवानिवृत्तियों के साथ बड़े स्तर पर पुनर्संयोजन संभव है।

सितम्बर 2026: दो अनुभवी महिला और पुरुष अधिकारी रिटायर

  • IAS अर्चना अग्रवाल
  • IAS अतुल सिंह

अर्चना अग्रवाल महिला नेतृत्व का एक बड़ा स्तंभ रही हैं और अतुल सिंह कानून-व्यवस्था तथा विकास से जुड़े विभागों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं।

अक्टूबर 2026: 4 IAS अधिकारी-सब बड़े नाम

अक्टूबर में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने यूपी की नीतिगत संरचना को वर्षों तक दिशा दी है।

  • IAS दीपक कुमार
  • IAS राजेश कुमार द्वितीय
  • IAS शिवप्रसाद प्रथम
  • IAS कामरान रिजवी

कामरान रिजवी अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाले अधिकारी माने जाते हैं। इसी तरह दीपक कुमार और राजेश कुमार कई हाई-प्रोफाइल पदों पर रहे हैं।

नवम्बर 2026: दो अधिकारी विदाई लेंगे

  • IAS शेषनाथ
  • IAS रेणु तिवारी

रेणु तिवारी भी प्रदेश में महिला प्रशासनिक नेतृत्व का एक बड़ा नाम हैं।

दिसंबर 2026: वर्ष का अंत 4 बड़े नामों की सेवानिवृत्ति से

वर्ष समाप्त होने से पहले 4 और वरिष्ठ IAS अधिकारी प्रशासन से विदा होंगे-

  • IAS रजनीश चंद्र
  • IAS अमित घोष
  • IAS संजय कुमार यादव
  • IAS डॉक्टर चंद्रभूषण यादव

इन सभी के पास जिले, मंडल और शासन के प्रमुख पदों का लंबा अनुभव है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / 2026 में यूपी के बड़े प्रशासनिक फेरबदल की आहट: वर्षभर में 34 IAS अफसर होंगे रिटायर, शासन-प्रशासन पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव

