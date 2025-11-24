2026 में यूपी के बड़े प्रशासनिक फेरबदल की आहट: वर्षभर में 34 IAS अफसर होंगे रिटायर, शासन-प्रशासन पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव

UP Bureaucracy Shake-Up: उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में वर्ष 2026 एक बड़े परिवर्तन का साल साबित होने जा रहा है। पूरे वर्ष में 34 वरिष्ठ IAS अधिकारी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा पूरी करेंगे, जिसके चलते शासन के महत्वपूर्ण पदों पर व्यापक फेरबदल की स्थिति बनेगी। यह सूची मुख्यमंत्री कार्यालय, गृह, वित्त, राजस्व, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, शिक्षा समेत लगभग हर प्रमुख विभाग को प्रभावित करने वाली है। यूपी में प्रशासनिक सेवाओं की निरंतरता और अनुभव को देखते हुए यह रिटायरमेंट कैलेंडर सरकार और कार्मिक विभाग दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।