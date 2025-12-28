खुशखबरी: 30 दिसंबर तक अवकाश की घोषणा, 1 से 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद

Good news about Schools holidays मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। मौसम विभाग में 30 जिलों में कोहरे का ऑरेंज और 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। बंद होने वाले जिलों में बरेली, बनारस, अयोध्या, बिजनौर, मऊ, कासगंज, भदोही, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, संभल, मेरठ शामिल हैं। जबकि उन्नाव में कक्षा 1 से 5 तक के सभी विद्यालयों में भी 29 और 30 दिसंबर को अवकाश घोषित किया गया है। कक्षा 6 और 8 के विद्यार्थियों की क्लास 11:30 बजे से 3:00 बजे तक चलेगी। छुट्टी के दौरान सभी विद्यालय कर्मचारियों और शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है।