खुशखबरी: 30 दिसंबर तक अवकाश की घोषणा, 1 से 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद

फोटो सोर्स- मेटा एआई
Good news about Schools holidays मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। मौसम विभाग में 30 जिलों में कोहरे का ऑरेंज और 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। बंद होने वाले जिलों में बरेली, बनारस, अयोध्या, बिजनौर, मऊ, कासगंज, भदोही, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, संभल, मेरठ शामिल हैं। जबकि उन्नाव में कक्षा 1 से 5 तक के सभी विद्यालयों में भी 29 और 30 दिसंबर को अवकाश घोषित किया गया है। कक्षा 6 और 8 के विद्यार्थियों की क्लास 11:30 बजे से 3:00 बजे तक चलेगी। छुट्टी के दौरान सभी विद्यालय कर्मचारियों और शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है।
मौसम विभाग ने 30 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिसको देखते हुए बरेली प्रशासन ने 29-30 दिसंबर को कक्षा 8 तक के सभी दलों को बंद कर दिया है। इसी प्रकार बनारस में भी 29 और 30 दिसंबर को विद्यालय बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षकों को स्कूल आना पड़ेगा। अयोध्या में कक्षा 8 तक के सभी विद्यालय 30 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं।
बिजनौर में नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी विद्यालय 29 दिसंबर को बंद रहेंगे। मऊ में कक्षा 8 तक के सभी विद्यालय 29 और 30 दिसंबर को बंद कर दिए गए हैं। कासगंज, भदोही, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बलिया, मेरठ पर के विद्यालय भी 29-30 दिसंबर को बंद रहेंगे। जबकि मुरादाबाद में 29 दिसंबर को छुट्टी घोषित किया गया है। संभल में नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों को 29 और 30 दिसंबर को बंद किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले आगरा एयरफोर्स और सहारनपुर आईएएफ में विजिबिलिटी जीरो दर्ज की गई है। जबकि मेरठ में 15 मी, हमीरपुर में 20 मी, आगरा ताज और मुज़फ़्फ़र नगर में 30 मी विजिबिलिटी दर्ज की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एयरफोर्स और कानपुर एयरफोर्स की विजिबिलिटी भी जीरो दर्ज की गई है। जबकि प्रयागराज और फतेहपुर में 10 मी और कानपुर सिटी में 30 मी विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग