UP Schools Closed: भीषण शीतलहर के कहर से अलर्ट Yogi सरकार, यूपी के स्कूलों पर सख्त आदेश

UP Schools Closed Till 1 January: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और भीषण शीतलहर ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। तापमान में लगातार गिरावट, गलन भरी पछुआ हवाएं और घने कोहरे के कारण हालात गंभीर बने हुए हैं। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए प्रदेश के सभी बोर्डों- यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई के कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शीतलहर के दौरान बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।