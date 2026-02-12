12 फ़रवरी 2026,

लखनऊ

UP Budget 2026 LIVE : शिवपाल यादव का योगी सरकार पर हमला, बजट को बताया लूट का जरिया और भ्रष्टाचार का आरोप

UP Budget 2026 Hindi LIVE Updates: लखनऊ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बड़ा बजट विकास के बजाय लूट का जरिया बन गया है। साथ ही भाजपा पर समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 12, 2026

योगी सरकार पर शिवपाल सिंह यादव का तीखा हमला, कहा- “प्रदेश भ्रष्टाचार में डूबा, बजट लूट का जरिया” (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

योगी सरकार पर शिवपाल सिंह यादव का तीखा हमला, कहा- “प्रदेश भ्रष्टाचार में डूबा, बजट लूट का जरिया” (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

 Uttar Pradesh LIVE Budget 2026 Updates: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और विधायक शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की मौजूदा सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और विकास के नाम पर आवंटित बजट का दुरुपयोग हो रहा है। शिवपाल ने कहा कि भाजपा सरकार के पास जनता के लिए ठोस काम नहीं है और वह केवल समाज में विभाजन की राजनीति कर रही है। उनका यह बयान राजधानी लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान सामने आया, जहां उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था, विकास योजनाओं और राजनीतिक माहौल पर सवाल उठाए।

बजट विकास नहीं, लूट का जरिया

शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित बड़ा बजट प्रदेश के वास्तविक विकास के बजाय “लूट” का माध्यम बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि योजनाओं की घोषणा तो की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका लाभ जनता तक नहीं पहुँचता। उन्होंने कहा कि प्रदेश को लूटने के लिए इतना बड़ा बजट लाया गया है। कागजों पर योजनाएं बनती हैं, लेकिन आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिलता।” उनका दावा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, सिंचाई और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा।

भ्रष्टाचार के आरोप

सपा नेता ने सरकार पर प्रशासनिक तंत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में पारदर्शिता की कमी है और आम जनता को छोटे-छोटे कामों के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिवपाल ने कहा कि सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। अधिकारी और ठेकेदार मिलकर योजनाओं का पैसा खा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में कई परियोजनाओं की लागत बढ़ाई जा रही है, लेकिन काम की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है।

भाजपा केवल समाज को बांटने की राजनीति कर रही

शिवपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा के पास जनहित के मुद्दों पर कोई ठोस एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल जाति, धर्म और अन्य सामाजिक मुद्दों के जरिए लोगों को आपस में बांटने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। ये लोग सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं ताकि असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके,” उन्होंने कहा। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को असली मुद्दे बताते हुए कहा कि इन पर सरकार पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही।

कानून-व्यवस्था पर सवाल

शिवपाल यादव ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि अपराध की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे आम नागरिकों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रचार के बजाय जमीनी स्तर पर व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।

विपक्ष की भूमिका

सपा नेता ने कहा कि विपक्ष का काम जनता की आवाज उठाना है और उनकी पार्टी यही कर रही है। उन्होंने दावा किया कि सपा लगातार किसानों, युवाओं और आम नागरिकों के मुद्दों को उठाती रहेगी।

राजनीतिक माहौल में बढ़ी गर्मी

शिवपाल के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावी माहौल को देखते हुए विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में है, वहीं सत्तापक्ष अपनी उपलब्धियों को सामने रखकर जवाब देने की रणनीति बना रहा है।

सरकार की संभावित प्रतिक्रिया

हालांकि इस बयान पर सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर विकास कार्य हुए हैं और विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए आरोप लगा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयान जनता के बीच चर्चा का विषय बनते हैं और राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करते हैं। हालांकि, अंतिम निर्णय जनता अपने अनुभव और जमीनी हकीकत के आधार पर करती है।

