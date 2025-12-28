YAKSH App से बदली पुलिसिंग की तस्वीर, AI फेशियल रिकग्निशन से अपराधियों की तुरंत पहचान

YAKSH App AI Policing : डिजिटल इंडिया के युग में तकनीक लगातार कानून-व्यवस्था को अधिक सशक्त और प्रभावी बना रही है। इसी कड़ी में यक्ष (YAKSH) ऐप में शामिल AI आधारित फेशियल रिकग्निशन (Facial Recognition) तकनीक पुलिसिंग के क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर आई है। यह अत्याधुनिक सुविधा न केवल अपराधियों की पहचान को आसान बनाती है, बल्कि पुलिस अधिकारियों को त्वरित, सटीक और तथ्यात्मक निर्णय लेने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।