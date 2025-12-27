Gorakhpur Crime: तीन महीने तक खामोश रही पीड़िता , फिर हिम्मत बनी हथियार, महिला खुद सबूत लेकर थाने पहुंची

Gorakhpur Crime Against Women: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से सामने आया यह मामला न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की एक भयावह तस्वीर भी पेश करता है। खोराबार थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक महिला खुद का आपत्तिजनक वीडियो लेकर थाने पहुंच गई। महिला ने पुलिस को वीडियो दिखाते हुए कहा-“इस वीडियो में मैं हूं और इसे मैंने ही शूट किया है।” महिला की यह बात सुनकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। लेकिन जब महिला ने पूरी कहानी सुनाई, तो मामला गंभीर अपराध का निकला। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।